Мэра Владимира обвинили во взяточничестве
Мэра Владимира обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 28.08.2025
Мэра Владимира обвинили во взяточничестве
28.08.2025
РЯЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Мэр города Владимира Дмитрий Наумов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее источник РИА Новости сообщал, что в администрации Владимира проводятся следственные действия, интерес для правоохранителей представляет работа мэра Наумова. Октябрьский районный суд Владимира в четверг арестовал Наумова."Часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере – ред.). Он обвиняемый", - сообщил собеседник.
Мэра Владимира обвинили во взяточничестве
Мэра Владимира Наумова обвинили во взятке в особо крупном размере