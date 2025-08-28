Рейтинг@Mail.ru
Мэра Владимира обвинили во взяточничестве
17:49 28.08.2025 (обновлено: 17:59 28.08.2025)
Мэра Владимира обвинили во взяточничестве
Мэр города Владимира Дмитрий Наумов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 28.08.2025
РЯЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Мэр города Владимира Дмитрий Наумов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее источник РИА Новости сообщал, что в администрации Владимира проводятся следственные действия, интерес для правоохранителей представляет работа мэра Наумова. Октябрьский районный суд Владимира в четверг арестовал Наумова."Часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере – ред.). Он обвиняемый", - сообщил собеседник.
Мэра Владимира Наумова обвинили во взятке в особо крупном размере

© Фото : страница Дмитрия Наумова в соцсетиДмитрий Наумов
© Фото : страница Дмитрия Наумова в соцсети
Дмитрий Наумов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Мэр города Владимира Дмитрий Наумов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что в администрации Владимира проводятся следственные действия, интерес для правоохранителей представляет работа мэра Наумова. Октябрьский районный суд Владимира в четверг арестовал Наумова.
"Часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере – ред.). Он обвиняемый", - сообщил собеседник.
Владимир Базаров - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Хинштейн прокомментировал задержание врио замгубернатора Базарова
25 августа, 09:55
 
