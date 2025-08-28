Рейтинг@Mail.ru
Минцифры поддержало создание фотобанка питомцев для их поиска с помощью ИИ
04:10 28.08.2025
Минцифры поддержало создание фотобанка питомцев для их поиска с помощью ИИ
технологии
россия
калуга
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Минцифры подержало инициативу "Новых людей" по созданию фотобанка питомцев для поиска пропавших домашних животных с помощью искусственного интеллекта, следует из ответа министерства цифрового развития на обращение депутатов Госдумы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Минцифры России поддерживает инициативу по формированию единой базы данных фотографий домашних животных РФ для обеспечения возможности поиска потерявшихся домашних животных с применением технологии искусственного интеллекта", - сказано в документе за подписью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Сообщается, что создание фотобанка домашних животных считается целесообразным осуществлять в качестве второго этапа развития системы регистрации домашних животных для дополнения сформированной базы данных уникальных идентификационных номеров и чипов домашних животных с привязкой к данным владельца домашнего животного. При этом Минцифры России отмечает необходимость доработки ФГИС "ВетИС" для хранения сведений о домашних животных, их уникального идентификационного номера и номера чипа, информации об их владельцах, а также фотографий домашних животных; доработки нормативных правовых актов в сфере ветеринарии и ответственного обращения с животными, закрепления ограниченного числа лиц, имеющих доступ к ФГИС "ВетИС" и регистрирующих домашнее животное в реестре; интеграции региональных информационных систем с ФГИС "ВетИС" для переноса данных о ранее зарегистрированных домашних животных, ускорения их повсеместной регистрации в РФ и снижения нагрузки на граждан при внедрении обязательной регистрации животного. "В рамках федерального проекта "Государство для людей" Минцифры России, Минприроды России и Минсельхоз России под руководством АНО "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации" прорабатывают реализацию жизненной ситуации "Мой питомец" на ЕПГУ, в рамках которой планируется реализовать информационную страницу с тематическими блоками о домашних животных для граждан, желающих завести животное или уже имеющих домашнее животное, а также сервис "Записаться на прием в государственную ветеринарную клинику", - отмечается в документе. Также подчеркивается, что Минцифры РФ вместе с пилотными регионами по итогам всероссийского форума "Цифровая эволюция", состоявшегося 8–9 августа 2024 года в Калуге, осуществляется проработка реализации отраслевой цифровой платформы "Бытовые услуги" на единой цифровой платформе "ГосТех". "В рамках платформы в 2025 году для граждан на ЕПГУ планируется реализовать сервис "Направить уведомление о нахождении безнадзорного животного" с возможностью отследить статус рассмотрения заявления онлайн. Также будет доступен функционал для органов государственной и муниципальной власти, который позволит автоматизировать процессы, связанные с отловом безнадзорных животных. В результате создания вышеуказанного сервиса сократится количество некорректных жалоб, снизится социальная напряженность, повысится уровень безопасности населения и удовлетворенности жителей за счет прозрачности процесса и непрерывной обратной связи", - говорится в документе. Отмечается, что в 2026 году для владельцев или желающих завести питомца на ЕПГУ планируется реализовать сервис "Взять животное из приюта" с отображением приютов на карте и возможностью выбора питомца по необходимым критериям, а также интерактивные карты с государственными ветеринарными клиниками, местами выгула и захоронения животных.
россия
калуга
технологии, россия, калуга, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Технологии, Россия, Калуга, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Минцифры подержало инициативу "Новых людей" по созданию фотобанка питомцев для поиска пропавших домашних животных с помощью искусственного интеллекта, следует из ответа министерства цифрового развития на обращение депутатов Госдумы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Минцифры России поддерживает инициативу по формированию единой базы данных фотографий домашних животных РФ для обеспечения возможности поиска потерявшихся домашних животных с применением технологии искусственного интеллекта", - сказано в документе за подписью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Сообщается, что создание фотобанка домашних животных считается целесообразным осуществлять в качестве второго этапа развития системы регистрации домашних животных для дополнения сформированной базы данных уникальных идентификационных номеров и чипов домашних животных с привязкой к данным владельца домашнего животного.
При этом Минцифры России отмечает необходимость доработки ФГИС "ВетИС" для хранения сведений о домашних животных, их уникального идентификационного номера и номера чипа, информации об их владельцах, а также фотографий домашних животных; доработки нормативных правовых актов в сфере ветеринарии и ответственного обращения с животными, закрепления ограниченного числа лиц, имеющих доступ к ФГИС "ВетИС" и регистрирующих домашнее животное в реестре; интеграции региональных информационных систем с ФГИС "ВетИС" для переноса данных о ранее зарегистрированных домашних животных, ускорения их повсеместной регистрации в РФ и снижения нагрузки на граждан при внедрении обязательной регистрации животного.
"В рамках федерального проекта "Государство для людей" Минцифры России, Минприроды России и Минсельхоз России под руководством АНО "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации" прорабатывают реализацию жизненной ситуации "Мой питомец" на ЕПГУ, в рамках которой планируется реализовать информационную страницу с тематическими блоками о домашних животных для граждан, желающих завести животное или уже имеющих домашнее животное, а также сервис "Записаться на прием в государственную ветеринарную клинику", - отмечается в документе.
Также подчеркивается, что Минцифры РФ вместе с пилотными регионами по итогам всероссийского форума "Цифровая эволюция", состоявшегося 8–9 августа 2024 года в Калуге, осуществляется проработка реализации отраслевой цифровой платформы "Бытовые услуги" на единой цифровой платформе "ГосТех".
"В рамках платформы в 2025 году для граждан на ЕПГУ планируется реализовать сервис "Направить уведомление о нахождении безнадзорного животного" с возможностью отследить статус рассмотрения заявления онлайн. Также будет доступен функционал для органов государственной и муниципальной власти, который позволит автоматизировать процессы, связанные с отловом безнадзорных животных. В результате создания вышеуказанного сервиса сократится количество некорректных жалоб, снизится социальная напряженность, повысится уровень безопасности населения и удовлетворенности жителей за счет прозрачности процесса и непрерывной обратной связи", - говорится в документе.
Отмечается, что в 2026 году для владельцев или желающих завести питомца на ЕПГУ планируется реализовать сервис "Взять животное из приюта" с отображением приютов на карте и возможностью выбора питомца по необходимым критериям, а также интерактивные карты с государственными ветеринарными клиниками, местами выгула и захоронения животных.
