https://ria.ru/20250828/mid-2038204853.html
МИД опроверг информацию об ударе по зданию представительства ЕС в Киеве
МИД опроверг информацию об ударе по зданию представительства ЕС в Киеве - РИА Новости, 28.08.2025
МИД опроверг информацию об ударе по зданию представительства ЕС в Киеве
Российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T22:06:00+03:00
2025-08-28T22:06:00+03:00
2025-08-28T22:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
мария захарова
евросоюз
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:3271:1840_1920x0_80_0_0_e8534b9058baa051635654e472674bdb.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с информацией СМИ о вызове представителя российской дипмиссии при Евросоюзе из-за повреждения здания представительства ЕС в Киеве. "В связи с указанными сообщениями хотели бы еще раз подтвердить, что российскими Вооруженными силами удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства. "Шумиха, поднятая официальными представителями ЕС и околоесовскими СМИ относительно якобы российских атак на гражданские объекты, резко контрастирует с отсутствием реакции руководства Евросоюза и его стран-членов на систематические целенаправленные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры и террористические акты киевского режима на территории Российской Федерации, сопровождаемые жертвами среди мирного населения", - подчеркнула она. Все это происходит несмотря на то, что российская сторона неоднократно приводила соответствующие факты на различных международных площадках, включая ООН и ОБСЕ, указала Захарова. "Данная позиция была доведена до стороны ЕС и.о. постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе", - подчеркнула она. Глава европейской дипломатии Кая Каллас Каллас заявила в четверг, что вызывает и.о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения дипмиссии ЕС в Киеве "в результате российского удара", хотя МО РФ неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, офис делегации Евросоюза в Киеве якобы был поврежден в результате ракетных ударов ночью, никто из персонала не пострадал.
https://ria.ru/20250828/estoniya-2038175754.html
https://ria.ru/20250828/druzhba-2038172156.html
https://ria.ru/20250828/ssha-2038128360.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31c05afa6e9fc30dec5cb1406ccb46f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, мария захарова, евросоюз, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Мария Захарова, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД опроверг информацию об ударе по зданию представительства ЕС в Киеве
МИД: ВС РФ не били по не являющемуся военной целью представительству ЕС в Киеве