МИД опроверг информацию об ударе по зданию представительства ЕС в Киеве - РИА Новости, 28.08.2025
22:06 28.08.2025
МИД опроверг информацию об ударе по зданию представительства ЕС в Киеве
МИД опроверг информацию об ударе по зданию представительства ЕС в Киеве
Российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с информацией СМИ о вызове представителя российской дипмиссии при Евросоюзе из-за повреждения здания представительства ЕС в Киеве. "В связи с указанными сообщениями хотели бы еще раз подтвердить, что российскими Вооруженными силами удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства. "Шумиха, поднятая официальными представителями ЕС и околоесовскими СМИ относительно якобы российских атак на гражданские объекты, резко контрастирует с отсутствием реакции руководства Евросоюза и его стран-членов на систематические целенаправленные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры и террористические акты киевского режима на территории Российской Федерации, сопровождаемые жертвами среди мирного населения", - подчеркнула она. Все это происходит несмотря на то, что российская сторона неоднократно приводила соответствующие факты на различных международных площадках, включая ООН и ОБСЕ, указала Захарова. "Данная позиция была доведена до стороны ЕС и.о. постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе", - подчеркнула она. Глава европейской дипломатии Кая Каллас Каллас заявила в четверг, что вызывает и.о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения дипмиссии ЕС в Киеве "в результате российского удара", хотя МО РФ неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, офис делегации Евросоюза в Киеве якобы был поврежден в результате ракетных ударов ночью, никто из персонала не пострадал.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с информацией СМИ о вызове представителя российской дипмиссии при Евросоюзе из-за повреждения здания представительства ЕС в Киеве.
"В связи с указанными сообщениями хотели бы еще раз подтвердить, что российскими Вооруженными силами удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства.
МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России
Вчера, 19:11
"Шумиха, поднятая официальными представителями ЕС и околоесовскими СМИ относительно якобы российских атак на гражданские объекты, резко контрастирует с отсутствием реакции руководства Евросоюза и его стран-членов на систематические целенаправленные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры и террористические акты киевского режима на территории Российской Федерации, сопровождаемые жертвами среди мирного населения", - подчеркнула она.
Все это происходит несмотря на то, что российская сторона неоднократно приводила соответствующие факты на различных международных площадках, включая ООН и ОБСЕ, указала Захарова.
Глава МИД Венгрии вступил в перепалку с польским коллегой из-за Украины
Вчера, 19:01
"Данная позиция была доведена до стороны ЕС и.о. постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе", - подчеркнула она.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас Каллас заявила в четверг, что вызывает и.о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения дипмиссии ЕС в Киеве "в результате российского удара", хотя МО РФ неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, офис делегации Евросоюза в Киеве якобы был поврежден в результате ракетных ударов ночью, никто из персонала не пострадал.
В США предсказали новые войны в Европе при распаде ЕС
Вчера, 16:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевМария ЗахароваЕвросоюзВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
