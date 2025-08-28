https://ria.ru/20250828/mid-2038204853.html

МИД опроверг информацию об ударе по зданию представительства ЕС в Киеве

МИД опроверг информацию об ударе по зданию представительства ЕС в Киеве

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с информацией СМИ о вызове представителя российской дипмиссии при Евросоюзе из-за повреждения здания представительства ЕС в Киеве. "В связи с указанными сообщениями хотели бы еще раз подтвердить, что российскими Вооруженными силами удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства. "Шумиха, поднятая официальными представителями ЕС и околоесовскими СМИ относительно якобы российских атак на гражданские объекты, резко контрастирует с отсутствием реакции руководства Евросоюза и его стран-членов на систематические целенаправленные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры и террористические акты киевского режима на территории Российской Федерации, сопровождаемые жертвами среди мирного населения", - подчеркнула она. Все это происходит несмотря на то, что российская сторона неоднократно приводила соответствующие факты на различных международных площадках, включая ООН и ОБСЕ, указала Захарова. "Данная позиция была доведена до стороны ЕС и.о. постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе", - подчеркнула она. Глава европейской дипломатии Кая Каллас Каллас заявила в четверг, что вызывает и.о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения дипмиссии ЕС в Киеве "в результате российского удара", хотя МО РФ неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, офис делегации Евросоюза в Киеве якобы был поврежден в результате ракетных ударов ночью, никто из персонала не пострадал.

