Суд во Владимире арестовал главу города Дмитрия Наумова

Суд во Владимире арестовал главу города Дмитрия Наумова

РЯЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Октябрьский районный суд Владимира избрал в отношении главы города Дмитрия Наумова меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили РИА Новости в суде.Ранее источник РИА Новости сообщал, что в администрации Владимира проводятся следственные действия, интерес для правоохранителей представляет работа мэра Наумова."Ходатайство удовлетворено, заключили под стражу", - сообщили в суде.Источник в правоохранительных структурах уточнил РИА Новости, что Наумов арестован до 25 октября.Согласно данным сайта мэрии, Наумов является главой города Владимира с 21 ноября 2022 года, заняв этот пост по результатам избрания на конкурсной основе. До этого, в 2021-2022 годах, занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области.

