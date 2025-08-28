https://ria.ru/20250828/mer-2038147586.html
Суд во Владимире арестовал главу города Дмитрия Наумова
Суд во Владимире арестовал главу города Дмитрия Наумова - РИА Новости, 28.08.2025
Суд во Владимире арестовал главу города Дмитрия Наумова
Октябрьский районный суд Владимира избрал в отношении главы города Дмитрия Наумова меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T17:23:00+03:00
2025-08-28T17:23:00+03:00
2025-08-28T17:26:00+03:00
владимир
владимирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037853980_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_d660032fcab6253cda04ec5926160e7e.jpg
РЯЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Октябрьский районный суд Владимира избрал в отношении главы города Дмитрия Наумова меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили РИА Новости в суде.Ранее источник РИА Новости сообщал, что в администрации Владимира проводятся следственные действия, интерес для правоохранителей представляет работа мэра Наумова."Ходатайство удовлетворено, заключили под стражу", - сообщили в суде.Источник в правоохранительных структурах уточнил РИА Новости, что Наумов арестован до 25 октября.Согласно данным сайта мэрии, Наумов является главой города Владимира с 21 ноября 2022 года, заняв этот пост по результатам избрания на конкурсной основе. До этого, в 2021-2022 годах, занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области.
https://ria.ru/20250827/obyski-2037836838.html
владимир
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037853980_19:0:1094:806_1920x0_80_0_0_38fd6ad67375e592669ecbf12219df4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир, владимирская область
Владимир, Владимирская область
Суд во Владимире арестовал главу города Дмитрия Наумова
Октябрьский районный суд Владимира арестовал мэра города Дмитрия Наумова