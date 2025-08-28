Рейтинг@Mail.ru
ВС России перерезали трассу снабжения ВСУ в Красном Лимане, сообщил Марочко - РИА Новости, 28.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 28.08.2025
ВС России перерезали трассу снабжения ВСУ в Красном Лимане, сообщил Марочко
ВС России перерезали трассу снабжения ВСУ в Красном Лимане, сообщил Марочко - РИА Новости, 28.08.2025
ВС России перерезали трассу снабжения ВСУ в Красном Лимане, сообщил Марочко
Российские войска физически перерезали трассу снабжения ВСУ в Красном Лимане в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 28.08.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красный лиман
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Российские войска физически перерезали трассу снабжения ВСУ в Красном Лимане в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Южнее Среднего ВС РФ продвинулись до 200 метров, физически перерезав участок трассы Среднее-Шандриголово... Наши войска продолжают освободительные действия в районе населенного пункта Среднее в ДНР. На западе от поселка зачищен трехкилометровый участок местности, заняты новые рубежи и позиции", - сообщил он со ссылкой на свои источники. Марочко отметил, что украинские военные после российских успехов оставили ряд невыгодных позиций и передислоцировались в укрепрайон, расположенный на высотах северо-западнее от Среднего. Сейчас на данном участке идет закрепление.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Российские войска физически перерезали трассу снабжения ВСУ в Красном Лимане в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Южнее Среднего ВС РФ продвинулись до 200 метров, физически перерезав участок трассы Среднее-Шандриголово... Наши войска продолжают освободительные действия в районе населенного пункта Среднее в ДНР. На западе от поселка зачищен трехкилометровый участок местности, заняты новые рубежи и позиции", - сообщил он со ссылкой на свои источники.
Марочко отметил, что украинские военные после российских успехов оставили ряд невыгодных позиций и передислоцировались в укрепрайон, расположенный на высотах северо-западнее от Среднего. Сейчас на данном участке идет закрепление.
