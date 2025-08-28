https://ria.ru/20250828/marochko-2038001665.html

ВС России перерезали трассу снабжения ВСУ в Красном Лимане, сообщил Марочко

ВС России перерезали трассу снабжения ВСУ в Красном Лимане, сообщил Марочко - РИА Новости, 28.08.2025

ВС России перерезали трассу снабжения ВСУ в Красном Лимане, сообщил Марочко

Российские войска физически перерезали трассу снабжения ВСУ в Красном Лимане в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T07:04:00+03:00

2025-08-28T07:04:00+03:00

2025-08-28T07:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

красный лиман

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f08c45a904ae7953072cb61a6f41caa8.jpg

ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Российские войска физически перерезали трассу снабжения ВСУ в Красном Лимане в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Южнее Среднего ВС РФ продвинулись до 200 метров, физически перерезав участок трассы Среднее-Шандриголово... Наши войска продолжают освободительные действия в районе населенного пункта Среднее в ДНР. На западе от поселка зачищен трехкилометровый участок местности, заняты новые рубежи и позиции", - сообщил он со ссылкой на свои источники. Марочко отметил, что украинские военные после российских успехов оставили ряд невыгодных позиций и передислоцировались в укрепрайон, расположенный на высотах северо-западнее от Среднего. Сейчас на данном участке идет закрепление.

https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037778298.html

донецкая народная республика

красный лиман

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, красный лиман, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины