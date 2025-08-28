https://ria.ru/20250828/marochko-2038001665.html
ВС России перерезали трассу снабжения ВСУ в Красном Лимане, сообщил Марочко
ВС России перерезали трассу снабжения ВСУ в Красном Лимане, сообщил Марочко - РИА Новости, 28.08.2025
ВС России перерезали трассу снабжения ВСУ в Красном Лимане, сообщил Марочко
Российские войска физически перерезали трассу снабжения ВСУ в Красном Лимане в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 28.08.2025
ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Российские войска физически перерезали трассу снабжения ВСУ в Красном Лимане в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Южнее Среднего ВС РФ продвинулись до 200 метров, физически перерезав участок трассы Среднее-Шандриголово... Наши войска продолжают освободительные действия в районе населенного пункта Среднее в ДНР. На западе от поселка зачищен трехкилометровый участок местности, заняты новые рубежи и позиции", - сообщил он со ссылкой на свои источники. Марочко отметил, что украинские военные после российских успехов оставили ряд невыгодных позиций и передислоцировались в укрепрайон, расположенный на высотах северо-западнее от Среднего. Сейчас на данном участке идет закрепление.
