Лукашенко рассказал о планах подарить Путину и Си Цзиньпину картошку
МИНСК, 28 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что во время поездки на этой неделе в Китай подарит именные сувенирные мешки с белорусской картошкой, в том числе президенту России Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину.
Ранее в четверг, как сообщало агентство Белта, Лукашенко заявил, что подготовил в командировку в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) несколько мешочков картофеля в качестве белорусских сувениров для зарубежных коллег. В свою очередь близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого" сообщал, что Лукашенко подарит мировым лидерам не только белорусскую картошку, "а с рапсовым маслом в придачу" - приготовлено 10 наборов.
"Вот я собрал 10 корзин по три мешочка по 5 килограмм. Это завтра в Китай. Я собрал - и каждому президенту (государства-члена ШОС будет передано – ред.). Там подписано все. Льняные мешки", - сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область. Видео общения президента с чиновниками опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко пояснил, что, естественно, белорусский картофель будет передан в том числе его российскому коллеге Путину. "Ну, Путин, понятно, он меня просит картошки дать. Своей белорусской. Весной говорит: "Нет (картофеля – ред.), в Беларуси нет". Я ему потом говорю: "Что ты в телевизоре говоришь? Нету картошки. Ты вывез ее (экспортировано в РФ - ред.)". Нет, говорит, и у нас нету. Вот я ему сейчас завезу свежей картошки", - сказал белорусский президент.
Он добавил, что мешочки с белорусской картошкой получит и лидер КНР. В наборе три сорта картофеля, который выращивается на подворье белорусского президента: "Першацвет", "Бриз" и "Гарантия".
В конце весны президент России в ходе встречи с представителями деловых кругов говорил, что в сфере сельского хозяйства нужно обеспечить стабильность работы отрасли выращивания картофеля, сахарной свеклы и еще некоторых овощей. При этом он заметил, что "можно и в Белоруссии картофель закупать, … но свою тоже неплохо иметь". Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин обратил внимание российского президента, что картошка в Белоруссии закончилась. Это вызвало удивление у Путина. До этого весной белорусы в соцсетях жаловались на перебои с поставкой в магазины качественного и недорогого белорусского картофеля. Оказалось, что в текущем году поставщики переориентировались на поставку картофеля на экспорт, где сложились более выгодные цены. Лукашенко назвал ситуацию искусственно созданной и поручил чиновникам нормализовать ее. Вскоре правительство доложило, что ситуация исправлена, а в начале июня на прилавках появилась свежая молодая белорусская картошка.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Планируется участие иностранных лидеров.
Лукашенко ранее заявил, что в ходе своего визита в КНР планирует встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт говорила ранее РИА Новости, что Лукашенко может встретиться с Путиным в рамках своего визита в Китай на саммит ШОС, возможны и иные двусторонние встречи белорусского президента в Китае с коллегами.