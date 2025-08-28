Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко подготовил для командировки в КНР мешочки с картофелем
11:52 28.08.2025 (обновлено: 12:17 28.08.2025)
Лукашенко подготовил для командировки в КНР мешочки с картофелем
МИНСК, 28 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что подготовил в командировку в Китай несколько мешочков картофеля в качестве белорусских сувениров для зарубежных коллег. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Планируется участие иностранных лидеров. "Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область рассказал, что, направляясь с визитом в Китай, возьмет с собой несколько мешочков картофеля, чтобы передать их в подарок зарубежным лидерам", - передает белорусское госагентство Белта. По словам главы государства, уже заготовлены подарочные льняные мешочки с картофелем свежего урожая, выращенным на подсобном хозяйстве президента. Это картофель белорусских сортов, таких как, например, "Першацвет", "Бриз", уточнило агентство. В свою очередь близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко подарит мировым лидерам не только белорусскую картошку, "а с рапсовым маслом в придачу". "Приготовлено 10 корзин. Будет передано в ближайшие дни. В Китае", - говорится в сообщении.Лукашенко ранее заявил, что в ходе своего визита в КНР планирует встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт говорила ранее РИА Новости, что Лукашенко может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках своего визита в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Она также отмечала, что подобные саммиты – это всегда возможности для двусторонних контактов. Говоря о возможности других двусторонних встреч белорусского президента в Китае с коллегами, Эйсмонт подчеркивала, что подобные контакты "запланированы у президента Беларуси и в Китае".
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 28 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что подготовил в командировку в Китай несколько мешочков картофеля в качестве белорусских сувениров для зарубежных коллег.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Планируется участие иностранных лидеров.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Лукашенко может встретиться с Путиным в ходе визита в КНР, заявила Эйсмонт
26 августа, 18:21
"Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область рассказал, что, направляясь с визитом в Китай, возьмет с собой несколько мешочков картофеля, чтобы передать их в подарок зарубежным лидерам", - передает белорусское госагентство Белта.
По словам главы государства, уже заготовлены подарочные льняные мешочки с картофелем свежего урожая, выращенным на подсобном хозяйстве президента. Это картофель белорусских сортов, таких как, например, "Першацвет", "Бриз", уточнило агентство.
В свою очередь близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко подарит мировым лидерам не только белорусскую картошку, "а с рапсовым маслом в придачу". "Приготовлено 10 корзин. Будет передано в ближайшие дни. В Китае", - говорится в сообщении.
Лукашенко ранее заявил, что в ходе своего визита в КНР планирует встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт говорила ранее РИА Новости, что Лукашенко может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках своего визита в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Она также отмечала, что подобные саммиты – это всегда возможности для двусторонних контактов. Говоря о возможности других двусторонних встреч белорусского президента в Китае с коллегами, Эйсмонт подчеркивала, что подобные контакты "запланированы у президента Беларуси и в Китае".
Лукашенко высказался после шутки Путина про белорусскую картошку
28 мая, 11:57
Лукашенко высказался после шутки Путина про белорусскую картошку
28 мая, 11:57
 
Китай, Белоруссия, Пекин, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, Владимир Путин
 
 
