Лукашенко подготовил для командировки в КНР мешочки с картофелем

МИНСК, 28 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что подготовил в командировку в Китай несколько мешочков картофеля в качестве белорусских сувениров для зарубежных коллег. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Планируется участие иностранных лидеров. "Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область рассказал, что, направляясь с визитом в Китай, возьмет с собой несколько мешочков картофеля, чтобы передать их в подарок зарубежным лидерам", - передает белорусское госагентство Белта. По словам главы государства, уже заготовлены подарочные льняные мешочки с картофелем свежего урожая, выращенным на подсобном хозяйстве президента. Это картофель белорусских сортов, таких как, например, "Першацвет", "Бриз", уточнило агентство. В свою очередь близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко подарит мировым лидерам не только белорусскую картошку, "а с рапсовым маслом в придачу". "Приготовлено 10 корзин. Будет передано в ближайшие дни. В Китае", - говорится в сообщении.Лукашенко ранее заявил, что в ходе своего визита в КНР планирует встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт говорила ранее РИА Новости, что Лукашенко может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках своего визита в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Она также отмечала, что подобные саммиты – это всегда возможности для двусторонних контактов. Говоря о возможности других двусторонних встреч белорусского президента в Китае с коллегами, Эйсмонт подчеркивала, что подобные контакты "запланированы у президента Беларуси и в Китае".

