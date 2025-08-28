Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения разработало рекомендации по проведению школьных линеек - РИА Новости, 28.08.2025
16:06 28.08.2025 (обновлено: 16:27 28.08.2025)
Минпросвещения разработало рекомендации по проведению школьных линеек
Минпросвещения разработало рекомендации по проведению школьных линеек - РИА Новости, 28.08.2025
Минпросвещения разработало рекомендации по проведению школьных линеек
В России разработали рекомендации по проведению 1 сентября Дня знаний для школьников и студентов колледжей, сообщили РИА Новости в Минпросвещения. РИА Новости, 28.08.2025
общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В России разработали рекомендации по проведению 1 сентября Дня знаний для школьников и студентов колледжей, сообщили РИА Новости в Минпросвещения. "В число рекомендаций входят разработка плана обеспечения безопасности, привлечение охраны для предупреждения чрезвычайных ситуаций, организация дежурства медицинского работника и формирование списков для пропускного режима", — говорится в сообщении. Рекомендации разработал подведомственный министерству Институт изучения детства, семьи и воспитания. "В первую очередь она должна быть безопасной и интересной для детей. Мы последовательно выступаем за формирование патриотического сознания и уважительного отношения к государственным символам среди молодежи", — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства. Центральными событиями дня станут церемония выноса и поднятия Государственного флага Российской Федерации, а также исполнение Государственного гимна. Торжественное мероприятие может пройти в актовом или спортивном зале, а также на улице — решение принимается образовательной организацией в зависимости от погодных условий. С приветственным словом рекомендовано выступить руководителям образовательных организаций, гостям и родителям, удостоенным государственных наград, а также участникам специальной военной операции. Особое внимание уделено приглашению ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы. Кроме того, в День знаний проведут первое в новом учебном году внеурочное занятие "Разговоры о важном", темой которого станет "Зачем человеку учиться?".
Минпросвещения разработало рекомендации по проведению школьных линеек

Минпросвещения разработало рекомендации по проведению школьных линеек 1 сентября

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В России разработали рекомендации по проведению 1 сентября Дня знаний для школьников и студентов колледжей, сообщили РИА Новости в Минпросвещения.
"В число рекомендаций входят разработка плана обеспечения безопасности, привлечение охраны для предупреждения чрезвычайных ситуаций, организация дежурства медицинского работника и формирование списков для пропускного режима", — говорится в сообщении.
Рекомендации разработал подведомственный министерству Институт изучения детства, семьи и воспитания.
"В первую очередь она должна быть безопасной и интересной для детей. Мы последовательно выступаем за формирование патриотического сознания и уважительного отношения к государственным символам среди молодежи", — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Центральными событиями дня станут церемония выноса и поднятия Государственного флага Российской Федерации, а также исполнение Государственного гимна.
Торжественное мероприятие может пройти в актовом или спортивном зале, а также на улице — решение принимается образовательной организацией в зависимости от погодных условий.
С приветственным словом рекомендовано выступить руководителям образовательных организаций, гостям и родителям, удостоенным государственных наград, а также участникам специальной военной операции. Особое внимание уделено приглашению ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы.
Кроме того, в День знаний проведут первое в новом учебном году внеурочное занятие "Разговоры о важном", темой которого станет "Зачем человеку учиться?".
