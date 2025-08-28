https://ria.ru/20250828/lineyki-2038123751.html

Минпросвещения разработало рекомендации по проведению школьных линеек

Минпросвещения разработало рекомендации по проведению школьных линеек - РИА Новости, 28.08.2025

Минпросвещения разработало рекомендации по проведению школьных линеек

В России разработали рекомендации по проведению 1 сентября Дня знаний для школьников и студентов колледжей, сообщили РИА Новости в Минпросвещения. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T16:06:00+03:00

2025-08-28T16:06:00+03:00

2025-08-28T16:27:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893628219_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_17d4ccadb87c8003f6d86511d154e15d.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В России разработали рекомендации по проведению 1 сентября Дня знаний для школьников и студентов колледжей, сообщили РИА Новости в Минпросвещения. "В число рекомендаций входят разработка плана обеспечения безопасности, привлечение охраны для предупреждения чрезвычайных ситуаций, организация дежурства медицинского работника и формирование списков для пропускного режима", — говорится в сообщении. Рекомендации разработал подведомственный министерству Институт изучения детства, семьи и воспитания. "В первую очередь она должна быть безопасной и интересной для детей. Мы последовательно выступаем за формирование патриотического сознания и уважительного отношения к государственным символам среди молодежи", — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства. Центральными событиями дня станут церемония выноса и поднятия Государственного флага Российской Федерации, а также исполнение Государственного гимна. Торжественное мероприятие может пройти в актовом или спортивном зале, а также на улице — решение принимается образовательной организацией в зависимости от погодных условий. С приветственным словом рекомендовано выступить руководителям образовательных организаций, гостям и родителям, удостоенным государственных наград, а также участникам специальной военной операции. Особое внимание уделено приглашению ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы. Кроме того, в День знаний проведут первое в новом учебном году внеурочное занятие "Разговоры о важном", темой которого станет "Зачем человеку учиться?".

https://ria.ru/20250828/spisok-2038069958.html

https://ria.ru/20250826/vtsiomy-2037662766.html

https://ria.ru/20250828/oklad-2038040995.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование