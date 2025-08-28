https://ria.ru/20250828/kravtsov-2038000871.html

Кравцов рассказал о роли комиссий по защите чести учителей

2025-08-28T06:50:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Минпросвещения РФ работает над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей, что даст новые инструменты по реальной защите педагогов, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к участникам форума "Технопром-2025". Он отметил, что министерство уделяет большое внимание повышению престижа профессии учителя, работает над новой системой оплаты труда педагогов. По его словам, уже созданы условия для снижения отчетности и бюрократической нагрузки, сформирована устойчивая система повышения квалификации педагогов. "По поручению председателя правительства РФ вместе с Госдумой работаем над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей. Это даст нам новые инструменты для реальной защиты педагогов. Поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах", - сказал Кравцов. Министр также отметил, что в этом году запускается пилотный проект по оценке поведения учеников. "В рамках министерства также сформируем Совет по обеспечению интересов педагогов под моим руководством. Все учителя смогут обращаться к нам по любым волнующим их вопросам. Помимо материального поощрения педагогу важно и признание профессиональным сообществом. Поэтому мы продолжим поддерживать и развивать конкурсы "Учитель года", "Воспитатель года", "Директор года" и другие", - сказал он.

россия

2025

