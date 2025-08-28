Рейтинг@Mail.ru
Киселев назвал Вышинского примером непреклонного мужества - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 28.08.2025 (обновлено: 13:11 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/kiselev-2038066788.html
Киселев назвал Вышинского примером непреклонного мужества
Киселев назвал Вышинского примером непреклонного мужества - РИА Новости, 28.08.2025
Киселев назвал Вышинского примером непреклонного мужества
Журналист, член СПЧ, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский всегда был содержателен, интеллигентен, являл собой... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:31:00+03:00
2025-08-28T13:11:00+03:00
россия
украина
москва
кирилл вышинский
дмитрий киселев
владимир путин
служба безопасности украины
вгтрк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038073510_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6172ac4f7ec1b888fce468b0298f4bee.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Журналист, член СПЧ, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский всегда был содержателен, интеллигентен, являл собой пример непреклонного мужества, заявил гендиректор медиагруппы и многолетний товарищ и соратник Вышинского Дмитрий Киселев.Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в Москве в Большом зале Троекуровского кладбища. "Кирилл для нас всех в нашем коллективе агентства и на телевидении являл собой другую светлую Украину, которая, конечно же, отличается от того режима, который сейчас там воцарился. Разговаривать с ним было очень приятно, он был всегда содержателен, всегда доброжелателен, интеллигентен и являл собой пример непреклонного мужества, как в отношении к истории с его любимой Украиной, безусловно, так и в борьбе с тем недугом, с которым его свела судьба", - сказал Киселев в ходе церемонии прощания. Киселев подчеркнул, что жизнь Вышинского - это пример того, как Украина бездарно теряет лучших людей. По его словам, журналист попал "в жернова истории", когда в любимой им стране, всё стало превращаться в "какую-то злокачественную опухоль". "Даже можно какую-то метафору провести, что эта опухоль, которая стала для Кирилла роковой, она на наших глазах становится роковой и для самой Украины. Кирилл очень достойно встречал то и другое, и был, безусловно, одним из ярчайших представителей своего поколения киевлян, хотя сам был из Днепропетровска и закончил филологический факультет Днепропетровского университета, русское отделение. Украинский язык у него был блестящий, у него прекрасное произношение, он обладал ярким литературным даром, он вел программу на украинском телевидении, такого политического, юмористического толка, и делал это блестяще", - добавил Киселев. Киселев также вспомнил время ареста Вышинского. Он рассказал, что условия его содержание в момент заключения были ужасными, отменив, что задачей друзей и коллег было хотя бы "достать ему матрас на эту железную шконку". "Он тогда писал, что раньше он жил в доме с окнами на тюрьму, а теперь он живет с окнами на дом. Так или иначе, он справился со всем. Потом стал нашим корреспондентом канала "Россия 24", в Киеве стоял в дыму этих пылающих покрышек на евромайдане под пулями с микрофоном… А потом уже стал главой представительства медиагруппы "Россия сегодня" и агентства Sputnik в Киеве. Вот это ему не простили", - добавил Киселев. Венок на церемонию прощания с исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" направил президент России Владимир Путин. Кроме того, в прощальном зале стояли венки от коллег, друзей, главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, Союза журналистов России, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги Вышинского. Среди них - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и члены СПЧ, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, телеведущий Эрнест Мацкявичус. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
https://ria.ru/20250828/vyshinskiy-2038056669.html
https://ria.ru/20250828/vyshinskiy-2038061805.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Дмитрий Киселев о Кирилле Вышинском
Журналист, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский всегда был содержателен, интеллигентен, являл собой пример непреклонного мужества, заявил гендиректор медиагруппы и многолетний товарищ и соратник Вышинского Дмитрий Киселёв
2025-08-28T12:31
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038073510_340:0:1780:1080_1920x0_80_0_0_c37051ecba8d1e742bc0a1ff81583472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, кирилл вышинский, дмитрий киселев, владимир путин, служба безопасности украины, вгтрк
Россия, Украина, Москва, Кирилл Вышинский, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, ВГТРК
Киселев назвал Вышинского примером непреклонного мужества

Киселев: Вышинский всегда был содержателен и являлся примером мужества

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Журналист, член СПЧ, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский всегда был содержателен, интеллигентен, являл собой пример непреклонного мужества, заявил гендиректор медиагруппы и многолетний товарищ и соратник Вышинского Дмитрий Киселев.
Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в Москве в Большом зале Троекуровского кладбища.
Памяти Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Павел Бедняков

Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер 23 августа 2025 года после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.

Исполнительный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Кирилл Вышинский на церемонии награждения лауреатов премии Союза журналистов России Золотое перо России - 2023

Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер 23 августа 2025 года после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.

© РИА Новости / Павел Бедняков
1 из 11
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Кирилл Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Окончив школу и отслужив в Советской армии, поступил на филологический факультет Днепропетровского университета.

Исполнительный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Кирилл Вышинский на международном военно-технического форуме АРМИЯ-2023

Кирилл Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Окончив школу и отслужив в Советской армии, поступил на филологический факультет Днепропетровского университета.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В 1996 году начал свою карьеру в журналистике. После госпереворота на Украине стал руководителем агентства "РИА Новости — Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и фотограф Габриэле Чеккони, удостоенный Гран-при V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина за серию Отверженные и земля

В 1996 году начал свою карьеру в журналистике. После госпереворота на Украине стал руководителем агентства "РИА Новости — Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" его задержали и арестовали по обвинению в "госизмене".

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева

В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" его задержали и арестовали по обвинению в "госизмене".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 11
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

В вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева

В вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
5 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Его освободили 7 сентября 2019 года.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково

В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Его освободили 7 сентября 2019 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 11
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Позже Вышинский написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы".

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступает на заседании Совета Федерации РФ

Позже Вышинский написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 11
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

В октябре 2019-го Вышинский стал членом Совета по правам человека, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня

В октябре 2019-го Вышинский стал членом Совета по правам человека, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, исполнительный директор МИА Россия Сегодня Кирилл Вышинский в одиночном пикете против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике у Дома приемов МИД России

Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 11
© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанк

Кирилл Вышинский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".

Глава Sputnik Эстония Елена Черышева и исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы

Кирилл Вышинский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Вышинский был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступает на заседании Совета Федерации РФ

Вышинский был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 11

Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер 23 августа 2025 года после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.

© РИА Новости / Павел Бедняков
1 из 11

Кирилл Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Окончив школу и отслужив в Советской армии, поступил на филологический факультет Днепропетровского университета.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 11

В 1996 году начал свою карьеру в журналистике. После госпереворота на Украине стал руководителем агентства "РИА Новости — Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 11

В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" его задержали и арестовали по обвинению в "госизмене".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 11

В вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
5 из 11

В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Его освободили 7 сентября 2019 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 11

Позже Вышинский написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 11

В октябре 2019-го Вышинский стал членом Совета по правам человека, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
8 из 11

Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 11

Кирилл Вышинский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
10 из 11

Вышинский был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 11
"Кирилл для нас всех в нашем коллективе агентства и на телевидении являл собой другую светлую Украину, которая, конечно же, отличается от того режима, который сейчас там воцарился. Разговаривать с ним было очень приятно, он был всегда содержателен, всегда доброжелателен, интеллигентен и являл собой пример непреклонного мужества, как в отношении к истории с его любимой Украиной, безусловно, так и в борьбе с тем недугом, с которым его свела судьба", - сказал Киселев в ходе церемонии прощания.
Киселев подчеркнул, что жизнь Вышинского - это пример того, как Украина бездарно теряет лучших людей. По его словам, журналист попал "в жернова истории", когда в любимой им стране, всё стало превращаться в "какую-то злокачественную опухоль".
"Даже можно какую-то метафору провести, что эта опухоль, которая стала для Кирилла роковой, она на наших глазах становится роковой и для самой Украины. Кирилл очень достойно встречал то и другое, и был, безусловно, одним из ярчайших представителей своего поколения киевлян, хотя сам был из Днепропетровска и закончил филологический факультет Днепропетровского университета, русское отделение. Украинский язык у него был блестящий, у него прекрасное произношение, он обладал ярким литературным даром, он вел программу на украинском телевидении, такого политического, юмористического толка, и делал это блестяще", - добавил Киселев.
Прощание с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Захарова назвала Вышинского жертвой киевского режима
Вчера, 12:15
Киселев также вспомнил время ареста Вышинского. Он рассказал, что условия его содержание в момент заключения были ужасными, отменив, что задачей друзей и коллег было хотя бы "достать ему матрас на эту железную шконку".
"Он тогда писал, что раньше он жил в доме с окнами на тюрьму, а теперь он живет с окнами на дом. Так или иначе, он справился со всем. Потом стал нашим корреспондентом канала "Россия 24", в Киеве стоял в дыму этих пылающих покрышек на евромайдане под пулями с микрофоном… А потом уже стал главой представительства медиагруппы "Россия сегодня" и агентства Sputnik в Киеве. Вот это ему не простили", - добавил Киселев.
Венок на церемонию прощания с исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" направил президент России Владимир Путин. Кроме того, в прощальном зале стояли венки от коллег, друзей, главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, Союза журналистов России, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги Вышинского. Среди них - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и члены СПЧ, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, телеведущий Эрнест Мацкявичус.
В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
Прощание с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Вышинский положил свою жизнь на алтарь справедливости, заявил Мирошник
Вчера, 12:24
 
РоссияУкраинаМоскваКирилл ВышинскийДмитрий КиселевВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныВГТРК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала