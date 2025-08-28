https://ria.ru/20250828/kiselev-2038066788.html

Киселев назвал Вышинского примером непреклонного мужества

Киселев назвал Вышинского примером непреклонного мужества - РИА Новости, 28.08.2025

Киселев назвал Вышинского примером непреклонного мужества

Журналист, член СПЧ, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский всегда был содержателен, интеллигентен, являл собой... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T12:31:00+03:00

2025-08-28T12:31:00+03:00

2025-08-28T13:11:00+03:00

россия

украина

москва

кирилл вышинский

дмитрий киселев

владимир путин

служба безопасности украины

вгтрк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038073510_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6172ac4f7ec1b888fce468b0298f4bee.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Журналист, член СПЧ, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский всегда был содержателен, интеллигентен, являл собой пример непреклонного мужества, заявил гендиректор медиагруппы и многолетний товарищ и соратник Вышинского Дмитрий Киселев.Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в Москве в Большом зале Троекуровского кладбища. "Кирилл для нас всех в нашем коллективе агентства и на телевидении являл собой другую светлую Украину, которая, конечно же, отличается от того режима, который сейчас там воцарился. Разговаривать с ним было очень приятно, он был всегда содержателен, всегда доброжелателен, интеллигентен и являл собой пример непреклонного мужества, как в отношении к истории с его любимой Украиной, безусловно, так и в борьбе с тем недугом, с которым его свела судьба", - сказал Киселев в ходе церемонии прощания. Киселев подчеркнул, что жизнь Вышинского - это пример того, как Украина бездарно теряет лучших людей. По его словам, журналист попал "в жернова истории", когда в любимой им стране, всё стало превращаться в "какую-то злокачественную опухоль". "Даже можно какую-то метафору провести, что эта опухоль, которая стала для Кирилла роковой, она на наших глазах становится роковой и для самой Украины. Кирилл очень достойно встречал то и другое, и был, безусловно, одним из ярчайших представителей своего поколения киевлян, хотя сам был из Днепропетровска и закончил филологический факультет Днепропетровского университета, русское отделение. Украинский язык у него был блестящий, у него прекрасное произношение, он обладал ярким литературным даром, он вел программу на украинском телевидении, такого политического, юмористического толка, и делал это блестяще", - добавил Киселев. Киселев также вспомнил время ареста Вышинского. Он рассказал, что условия его содержание в момент заключения были ужасными, отменив, что задачей друзей и коллег было хотя бы "достать ему матрас на эту железную шконку". "Он тогда писал, что раньше он жил в доме с окнами на тюрьму, а теперь он живет с окнами на дом. Так или иначе, он справился со всем. Потом стал нашим корреспондентом канала "Россия 24", в Киеве стоял в дыму этих пылающих покрышек на евромайдане под пулями с микрофоном… А потом уже стал главой представительства медиагруппы "Россия сегодня" и агентства Sputnik в Киеве. Вот это ему не простили", - добавил Киселев. Венок на церемонию прощания с исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" направил президент России Владимир Путин. Кроме того, в прощальном зале стояли венки от коллег, друзей, главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, Союза журналистов России, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги Вышинского. Среди них - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и члены СПЧ, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, телеведущий Эрнест Мацкявичус. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".

https://ria.ru/20250828/vyshinskiy-2038056669.html

https://ria.ru/20250828/vyshinskiy-2038061805.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Киселев о Кирилле Вышинском Журналист, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский всегда был содержателен, интеллигентен, являл собой пример непреклонного мужества, заявил гендиректор медиагруппы и многолетний товарищ и соратник Вышинского Дмитрий Киселёв 2025-08-28T12:31 true PT1M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, москва, кирилл вышинский, дмитрий киселев, владимир путин, служба безопасности украины, вгтрк