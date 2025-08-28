https://ria.ru/20250828/kirill-2038074794.html

Патриарх Кирилл рассказал, что мог не стать священником

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что мог не стать священником под воздействием светских сил. "В моей жизни было опасное событие, которое могло развернуть эту жизнь в ту сторону, где неизвестно, смог ли бы я когда-то стать священником. И вот накануне такого возможного разворота, который был связан с воздействием определенных светских сил, я действительно сильно молился перед Царицей Небесной, перед ее иконой Скоропослушницы в Александро-Невской лавре города Санкт-Петербурга. И шансов избежать тех тяжких и опасных для моей дальней жизни обстоятельств было очень немного, потому что за теми обстоятельствами стояла в каком-то смысле сила государства. И вот – все произошло так, как я просил у Царицы Небесной", – рассказал патриарх в проповеди после литургии в Успенском соборе Кремля в день Успения Пресвятой Богородицы. В Русской православной церкви 28 августа отмечают Успение (окончание земной жизни) Пресвятой Богородицы. Это последний двунадесятый (один из 12-ти главных) праздник церковного года, который начинается 14 сентября по новому календарю. Дата Успения неизменна, в этот день также завершается двухнедельный Успенский пост.

