https://ria.ru/20250828/kamchatka-2037985039.html
На Камчатке за сутки зафиксировали более 20 афтершоков
На Камчатке за сутки зафиксировали более 20 афтершоков - РИА Новости, 28.08.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали более 20 афтершоков
Свыше 20 афтершоков магнитудой до 6,2 произошло на Камчатке за последние сутки, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T00:58:00+03:00
2025-08-28T00:58:00+03:00
2025-08-28T00:58:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027961968_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_1fd6be36fe4f1bf110e3cf259aa03312.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 авг – РИА Новости. Свыше 20 афтершоков магнитудой до 6,2 произошло на Камчатке за последние сутки, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю. "За сутки произошли 24 афтершока магнитудой от 3,5 до 6,2", – сообщили в главке. Сутками ранее ученые зафиксировали 14 повторных подземных толчков, которые до сих пор продолжаются после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. По инструментальным данным от Камчатского филиала ФМЦ единой геофизической службы РАН, подземные толчки в населенных пунктах ощущались один раз силой до трех баллов. Спасатели напоминают о продолжающейся активности вулканов Камбального, Безымянного, Шивелуча и других. "Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – отмечается в сообщении. Решением главы региона в крае с 14 августа действует режим ЧС природного характера. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
https://ria.ru/20250827/kamchatka-2037889931.html
https://ria.ru/20250827/karymskij-2037772073.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027961968_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_317d780a2342fb1cb78f42e64600ffbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
На Камчатке за сутки зафиксировали более 20 афтершоков
МЧС: на Камчатке за сутки зафиксировали более 20 афтершоков магнитудой до 6,2