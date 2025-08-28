Рейтинг@Mail.ru
Гросси хочет поддерживать конструктивные отношения с Ираном - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/iran-2037993750.html
Гросси хочет поддерживать конструктивные отношения с Ираном
Гросси хочет поддерживать конструктивные отношения с Ираном - РИА Новости, 28.08.2025
Гросси хочет поддерживать конструктивные отношения с Ираном
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после появления в СМИ информации о якобы угрозах ему со стороны Ирана заявил, что хочет поддерживать конструктивные отношения с... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T04:29:00+03:00
2025-08-28T04:29:00+03:00
в мире
иран
австрия
тегеран (город)
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_3fe35894e9f4ec6208b4915b5c7a47b9.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после появления в СМИ информации о якобы угрозах ему со стороны Ирана заявил, что хочет поддерживать конструктивные отношения с Тегераном. "Я хочу поддерживать конструктивные отношения с Ираном. Я сожалею, что есть угрозы, и, конечно, у нас есть информация, которая привела к тому, что страна размещения МАГАТЭ (Австрия - ред.) восприняла их серьезно", - заявил Гросси в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс в ответ на вопрос об этих угрозах. Ранее на этой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Гросси находится под круглосуточной охраной элитного подразделения спецслужб Австрии, как утверждается, из-за якобы угрозы ему со стороны Ирана.
https://ria.ru/20250828/grossi-2037992928.html
иран
австрия
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e70e030b85e55a8bc0e2e232d6359325.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, австрия, тегеран (город), рафаэль гросси, магатэ
В мире, Иран, Австрия, Тегеран (город), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Гросси хочет поддерживать конструктивные отношения с Ираном

Гросси заявил, что хочет поддерживать конструктивные отношения с Ираном

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после появления в СМИ информации о якобы угрозах ему со стороны Ирана заявил, что хочет поддерживать конструктивные отношения с Тегераном.
"Я хочу поддерживать конструктивные отношения с Ираном. Я сожалею, что есть угрозы, и, конечно, у нас есть информация, которая привела к тому, что страна размещения МАГАТЭ (Австрия - ред.) восприняла их серьезно", - заявил Гросси в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс в ответ на вопрос об этих угрозах.
Ранее на этой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Гросси находится под круглосуточной охраной элитного подразделения спецслужб Австрии, как утверждается, из-за якобы угрозы ему со стороны Ирана.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Гросси назвал возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран признаком прогресса
Вчера, 04:19
 
В миреИранАвстрияТегеран (город)Рафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала