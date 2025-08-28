https://ria.ru/20250828/iran-2037993750.html

Гросси хочет поддерживать конструктивные отношения с Ираном

Гросси хочет поддерживать конструктивные отношения с Ираном

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после появления в СМИ информации о якобы угрозах ему со стороны Ирана заявил, что хочет поддерживать конструктивные отношения с Тегераном. "Я хочу поддерживать конструктивные отношения с Ираном. Я сожалею, что есть угрозы, и, конечно, у нас есть информация, которая привела к тому, что страна размещения МАГАТЭ (Австрия - ред.) восприняла их серьезно", - заявил Гросси в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс в ответ на вопрос об этих угрозах. Ранее на этой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Гросси находится под круглосуточной охраной элитного подразделения спецслужб Австрии, как утверждается, из-за якобы угрозы ему со стороны Ирана.

