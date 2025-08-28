https://ria.ru/20250828/iran-2037993750.html
Гросси хочет поддерживать конструктивные отношения с Ираном
Гросси хочет поддерживать конструктивные отношения с Ираном - РИА Новости, 28.08.2025
Гросси хочет поддерживать конструктивные отношения с Ираном
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после появления в СМИ информации о якобы угрозах ему со стороны Ирана заявил, что хочет поддерживать конструктивные отношения с... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T04:29:00+03:00
2025-08-28T04:29:00+03:00
2025-08-28T04:29:00+03:00
в мире
иран
австрия
тегеран (город)
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_3fe35894e9f4ec6208b4915b5c7a47b9.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после появления в СМИ информации о якобы угрозах ему со стороны Ирана заявил, что хочет поддерживать конструктивные отношения с Тегераном. "Я хочу поддерживать конструктивные отношения с Ираном. Я сожалею, что есть угрозы, и, конечно, у нас есть информация, которая привела к тому, что страна размещения МАГАТЭ (Австрия - ред.) восприняла их серьезно", - заявил Гросси в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс в ответ на вопрос об этих угрозах. Ранее на этой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Гросси находится под круглосуточной охраной элитного подразделения спецслужб Австрии, как утверждается, из-за якобы угрозы ему со стороны Ирана.
https://ria.ru/20250828/grossi-2037992928.html
иран
австрия
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e70e030b85e55a8bc0e2e232d6359325.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, австрия, тегеран (город), рафаэль гросси, магатэ
В мире, Иран, Австрия, Тегеран (город), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Гросси хочет поддерживать конструктивные отношения с Ираном
Гросси заявил, что хочет поддерживать конструктивные отношения с Ираном