Гросси назвал возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран признаком прогресса

Гросси назвал возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран признаком прогресса

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал признаком прогресса возвращение инспекторов международного агентства в Иран. РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал признаком прогресса возвращение инспекторов международного агентства в Иран. "Инспекторы снова в Иране. Когда начались атаки (на ядерные объекты в Иране - ред.), и после них, в Иране раздавалось много голосов в поддержку прекращения всякого сотрудничества с агентством. И раздавались голоса в мире, утверждавшие, что МАГАТЭ, возможно, никогда не вернется (в Иран - ред.)... Я надеюсь, что мы вскоре сможем прийти к соглашению. Тот факт, что инспекторы вернулись, - это ранний признак того, что в этом направлении есть прогресс", - заявил Гросси в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. По его словам, МАГАТЭ еще необходимо прояснить ряд вопросов и решить все проблемы, связанные с проведением инспекций в Иране. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в среду заявил, что Тегеран подтверждает прибытие в страну инспекторов МАГАТЭ, под их наблюдением будет проходить замена топлива на АЭС "Бушер". Во вторник Гросси заявил, что первая группа инспекторов агентства вернулась в Иран и готовится начать работу. Гросси добавил, что в настоящее время ведется обсуждение того, какие практические меры необходимо реализовать для возобновления работы МАГАТЭ в Исламской Республике. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного дипломата, близкого к международному агентству, передавало, что инспекции МАГАТЭ в Иране пока будут касаться только тех ядерных объектов, которые не пострадали при ударах США и Израиля. За несколько дней до того, как Гросси заявил о возвращении инспекторов МАГАТЭ в Иран, глава иранского МИД Аббас Аракчи отмечал, что сейчас готовится замена Россией топлива на АЭС "Бушер", а этот процесс должен проходить при участии представителей международной организации. При этом, говоря о возможности посещения МАГАТЭ подвергшихся ударам ядерных объектов Ирана, он отмечал небезопасность таких мероприятий. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.

