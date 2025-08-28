Рейтинг@Mail.ru
Гросси назвал возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран признаком прогресса - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 28.08.2025 (обновлено: 08:51 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/grossi-2037992928.html
Гросси назвал возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран признаком прогресса
Гросси назвал возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран признаком прогресса - РИА Новости, 28.08.2025
Гросси назвал возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран признаком прогресса
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал признаком прогресса возвращение инспекторов международного агентства в Иран. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T04:19:00+03:00
2025-08-28T08:51:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
рафаэль гросси
аббас аракчи
масуд пезешкиан
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338159_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_e91f4f8c4d1007b9ef0e79aa5e594192.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал признаком прогресса возвращение инспекторов международного агентства в Иран. "Инспекторы снова в Иране. Когда начались атаки (на ядерные объекты в Иране - ред.), и после них, в Иране раздавалось много голосов в поддержку прекращения всякого сотрудничества с агентством. И раздавались голоса в мире, утверждавшие, что МАГАТЭ, возможно, никогда не вернется (в Иран - ред.)... Я надеюсь, что мы вскоре сможем прийти к соглашению. Тот факт, что инспекторы вернулись, - это ранний признак того, что в этом направлении есть прогресс", - заявил Гросси в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. По его словам, МАГАТЭ еще необходимо прояснить ряд вопросов и решить все проблемы, связанные с проведением инспекций в Иране. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в среду заявил, что Тегеран подтверждает прибытие в страну инспекторов МАГАТЭ, под их наблюдением будет проходить замена топлива на АЭС "Бушер". Во вторник Гросси заявил, что первая группа инспекторов агентства вернулась в Иран и готовится начать работу. Гросси добавил, что в настоящее время ведется обсуждение того, какие практические меры необходимо реализовать для возобновления работы МАГАТЭ в Исламской Республике. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного дипломата, близкого к международному агентству, передавало, что инспекции МАГАТЭ в Иране пока будут касаться только тех ядерных объектов, которые не пострадали при ударах США и Израиля. За несколько дней до того, как Гросси заявил о возвращении инспекторов МАГАТЭ в Иран, глава иранского МИД Аббас Аракчи отмечал, что сейчас готовится замена Россией топлива на АЭС "Бушер", а этот процесс должен проходить при участии представителей международной организации. При этом, говоря о возможности посещения МАГАТЭ подвергшихся ударам ядерных объектов Ирана, он отмечал небезопасность таких мероприятий. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
https://ria.ru/20250826/magate-2037752201.html
https://ria.ru/20250827/inspektsija-2037769739.html
https://ria.ru/20250827/glava-2037765616.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338159_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_812219c0c1bee4bbce05e1160464edf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, рафаэль гросси, аббас аракчи, масуд пезешкиан, магатэ, бушерская аэс
В мире, Иран, США, Израиль, Рафаэль Гросси, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан, МАГАТЭ, Бушерская АЭС
Гросси назвал возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран признаком прогресса

Гросси: возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран является признаком прогресса

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал признаком прогресса возвращение инспекторов международного агентства в Иран.
"Инспекторы снова в Иране. Когда начались атаки (на ядерные объекты в Иране - ред.), и после них, в Иране раздавалось много голосов в поддержку прекращения всякого сотрудничества с агентством. И раздавались голоса в мире, утверждавшие, что МАГАТЭ, возможно, никогда не вернется (в Иран - ред.)... Я надеюсь, что мы вскоре сможем прийти к соглашению. Тот факт, что инспекторы вернулись, - это ранний признак того, что в этом направлении есть прогресс", - заявил Гросси в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран, сообщил Гросси
26 августа, 22:51
По его словам, МАГАТЭ еще необходимо прояснить ряд вопросов и решить все проблемы, связанные с проведением инспекций в Иране.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в среду заявил, что Тегеран подтверждает прибытие в страну инспекторов МАГАТЭ, под их наблюдением будет проходить замена топлива на АЭС "Бушер".
Во вторник Гросси заявил, что первая группа инспекторов агентства вернулась в Иран и готовится начать работу. Гросси добавил, что в настоящее время ведется обсуждение того, какие практические меры необходимо реализовать для возобновления работы МАГАТЭ в Исламской Республике.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
СМИ: инспекции МАГАТЭ в Иране будут касаться только уцелевших объектов
27 августа, 04:03
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного дипломата, близкого к международному агентству, передавало, что инспекции МАГАТЭ в Иране пока будут касаться только тех ядерных объектов, которые не пострадали при ударах США и Израиля.
За несколько дней до того, как Гросси заявил о возвращении инспекторов МАГАТЭ в Иран, глава иранского МИД Аббас Аракчи отмечал, что сейчас готовится замена Россией топлива на АЭС "Бушер", а этот процесс должен проходить при участии представителей международной организации. При этом, говоря о возможности посещения МАГАТЭ подвергшихся ударам ядерных объектов Ирана, он отмечал небезопасность таких мероприятий.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Глава МАГАТЭ находится под охраной спецслужб Австрии, сообщают СМИ
27 августа, 02:20
 
В миреИранСШАИзраильРафаэль ГроссиАббас АракчиМасуд ПезешкианМАГАТЭБушерская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала