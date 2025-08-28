Рейтинг@Mail.ru
ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный характер, рассказал юрист
02:22 28.08.2025 (обновлено: 11:09 28.08.2025)
ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный характер, рассказал юрист
ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный характер, рассказал юрист - РИА Новости, 28.08.2025
ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный характер, рассказал юрист
Новый ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный, а не обязательный характер, рассказал РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Олег... РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новый ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный, а не обязательный характер, рассказал РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Олег Зернов. "С первого июля этого года применяется новый ГОСТ Р71582—2024 с требованиями к школьной форме. Нужно понимать, что эти стандарты вводятся для производителей соответствующего вида одежды и не являются обязательными для школ, учеников и их родителей, дня них они носят рекомендательный характер", - сообщил он. По словам адвоката, ношение школьной формы и ранее было регламентировано законом. "Обязательные нормы к ношению определенной школьной формы существуют уже более 10 лет и установлены статьей 38 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", которая в свою очередь уполномочивает школы устанавливать соответствующие требования. За несоблюдение этих требований законом предусмотрена дисциплинарная ответственность учеников на общих основаниях, при этом не допускать ребенка в учреждение в связи с нарушением формы одежды администрация не вправе", - заключил Зернов.
ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный характер, рассказал юрист

Юрист Зернов: ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный характер

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПродажа школьной формы
Продажа школьной формы - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Продажа школьной формы. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новый ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный, а не обязательный характер, рассказал РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Олег Зернов.
"С первого июля этого года применяется новый ГОСТ Р71582—2024 с требованиями к школьной форме. Нужно понимать, что эти стандарты вводятся для производителей соответствующего вида одежды и не являются обязательными для школ, учеников и их родителей, дня них они носят рекомендательный характер", - сообщил он.
По словам адвоката, ношение школьной формы и ранее было регламентировано законом.
"Обязательные нормы к ношению определенной школьной формы существуют уже более 10 лет и установлены статьей 38 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", которая в свою очередь уполномочивает школы устанавливать соответствующие требования. За несоблюдение этих требований законом предусмотрена дисциплинарная ответственность учеников на общих основаниях, при этом не допускать ребенка в учреждение в связи с нарушением формы одежды администрация не вправе", - заключил Зернов.
Общество
 
 
