https://ria.ru/20250828/gost-2037987791.html
ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный характер, рассказал юрист
ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный характер, рассказал юрист - РИА Новости, 28.08.2025
ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный характер, рассказал юрист
Новый ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный, а не обязательный характер, рассказал РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Олег... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T02:22:00+03:00
2025-08-28T02:22:00+03:00
2025-08-28T11:09:00+03:00
общество
социальный навигатор
сн_образование
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967801557_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_f5df072749653986655202c4547ac105.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новый ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный, а не обязательный характер, рассказал РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Олег Зернов. "С первого июля этого года применяется новый ГОСТ Р71582—2024 с требованиями к школьной форме. Нужно понимать, что эти стандарты вводятся для производителей соответствующего вида одежды и не являются обязательными для школ, учеников и их родителей, дня них они носят рекомендательный характер", - сообщил он. По словам адвоката, ношение школьной формы и ранее было регламентировано законом. "Обязательные нормы к ношению определенной школьной формы существуют уже более 10 лет и установлены статьей 38 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", которая в свою очередь уполномочивает школы устанавливать соответствующие требования. За несоблюдение этих требований законом предусмотрена дисциплинарная ответственность учеников на общих основаниях, при этом не допускать ребенка в учреждение в связи с нарушением формы одежды администрация не вправе", - заключил Зернов.
https://ria.ru/20250806/shkola-2033805789.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967801557_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_76abcc001884157f562bc6d53a42bf8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы
Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Детские вопросы
ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный характер, рассказал юрист
Юрист Зернов: ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный характер
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новый ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный, а не обязательный характер, рассказал РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Олег Зернов.
"С первого июля этого года применяется новый ГОСТ Р71582—2024 с требованиями к школьной форме. Нужно понимать, что эти стандарты вводятся для производителей соответствующего вида одежды и не являются обязательными для школ, учеников и их родителей, дня них они носят рекомендательный характер", - сообщил он.
По словам адвоката, ношение школьной формы и ранее было регламентировано законом.
"Обязательные нормы к ношению определенной школьной формы существуют уже более 10 лет и установлены статьей 38 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", которая в свою очередь уполномочивает школы устанавливать соответствующие требования. За несоблюдение этих требований законом предусмотрена дисциплинарная ответственность учеников на общих основаниях, при этом не допускать ребенка в учреждение в связи с нарушением формы одежды администрация не вправе", - заключил Зернов.