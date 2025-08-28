https://ria.ru/20250828/gosduma-2038124272.html

В Госдуме предложили сделать нейросети бесплатными для школ и вузов

В Госдуме предложили сделать нейросети бесплатными для школ и вузов

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Дмитрий Певцов, Анна Скрозникова, Александр Демин, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин направили обращение гендиректору "Яндекса" Артему Савиновскому с предложением сделать передовые российские нейросети бесплатными для образовательных учреждений, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем рассмотреть возможность предоставления образовательным учреждениям — школам и вузам — бесплатного доступа к передовым нейросетям вашей экосистемы, в частности YandexGPT, а также к облачным сервисам AI Studio и DataSphere для учебных и исследовательских целей", - сказано в документе. Аналогичное обращение депутаты направили главе "Сбербанка" Герману Грефу. Документ также имеется в распоряжении агентства. Авторы обращения предложили рассмотреть возможность предоставления общеобразовательным учреждениям бесплатного доступа к нейросети GigaChat, а также к вычислительным ресурсам ML Space для учебных и исследовательских задач. "Реализация этой инициативы позволит сформировать поколение специалистов, изначально ориентированных на работу с передовыми российскими технологиями. Это прямая инвестиция в кадровый суверенитет страны и в будущую лояльность разработчиков и пользователей к российской экосистеме", - говорится в документе.

