В Госдуме предложили сделать нейросети бесплатными для школ и вузов
В Госдуме предложили сделать нейросети бесплатными для школ и вузов - РИА Новости, 28.08.2025
В Госдуме предложили сделать нейросети бесплатными для школ и вузов
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Дмитрий Певцов, Анна Скрозникова, Александр Демин, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин направили... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T16:08:00+03:00
2025-08-28T16:08:00+03:00
2025-08-28T16:16:00+03:00
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Дмитрий Певцов, Анна Скрозникова, Александр Демин, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин направили обращение гендиректору "Яндекса" Артему Савиновскому с предложением сделать передовые российские нейросети бесплатными для образовательных учреждений, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем рассмотреть возможность предоставления образовательным учреждениям — школам и вузам — бесплатного доступа к передовым нейросетям вашей экосистемы, в частности YandexGPT, а также к облачным сервисам AI Studio и DataSphere для учебных и исследовательских целей", - сказано в документе. Аналогичное обращение депутаты направили главе "Сбербанка" Герману Грефу. Документ также имеется в распоряжении агентства. Авторы обращения предложили рассмотреть возможность предоставления общеобразовательным учреждениям бесплатного доступа к нейросети GigaChat, а также к вычислительным ресурсам ML Space для учебных и исследовательских задач. "Реализация этой инициативы позволит сформировать поколение специалистов, изначально ориентированных на работу с передовыми российскими технологиями. Это прямая инвестиция в кадровый суверенитет страны и в будущую лояльность разработчиков и пользователей к российской экосистеме", - говорится в документе.
