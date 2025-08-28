https://ria.ru/20250828/geroy-2038068265.html

Фадеев назвал Вышинского одним из первых героев войны с русофобией

28.08.2025

Фадеев назвал Вышинского одним из первых героев войны с русофобией

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Журналист, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский был одним из первых героев серьезной "войны с русофобией", заявил председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в траурном зале Троекуровского кладбища. "Кирилл сам испытал на себе, что такое русофобия, что такое ненависть к России, ненависть к русским в широком смысле слова… Кирилл Валерьевич выстоял, выдержал, он победил. Теперь серьезная война с целым Западом, у нас много героев, поэтому мы победим, но Кирилл был одним из первых героев этой очень серьезной войны", - сказал Фадеев на церемонии прощания. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".

