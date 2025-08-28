Рейтинг@Mail.ru
Фадеев назвал Вышинского одним из первых героев войны с русофобией - РИА Новости, 28.08.2025
12:35 28.08.2025
Фадеев назвал Вышинского одним из первых героев войны с русофобией
Фадеев назвал Вышинского одним из первых героев войны с русофобией - РИА Новости, 28.08.2025
Фадеев назвал Вышинского одним из первых героев войны с русофобией
Журналист, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский был одним из первых героев серьезной "войны с... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:35:00+03:00
2025-08-28T12:35:00+03:00
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Журналист, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский был одним из первых героев серьезной "войны с русофобией", заявил председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в траурном зале Троекуровского кладбища. "Кирилл сам испытал на себе, что такое русофобия, что такое ненависть к России, ненависть к русским в широком смысле слова… Кирилл Валерьевич выстоял, выдержал, он победил. Теперь серьезная война с целым Западом, у нас много героев, поэтому мы победим, но Кирилл был одним из первых героев этой очень серьезной войны", - сказал Фадеев на церемонии прощания. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
Фадеев назвал Вышинского одним из первых героев войны с русофобией

Фадеев: Вышинский был одним из первых героев серьезной войны с русофобией

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Журналист, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский был одним из первых героев серьезной "войны с русофобией", заявил председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в траурном зале Троекуровского кладбища.
"Кирилл сам испытал на себе, что такое русофобия, что такое ненависть к России, ненависть к русским в широком смысле слова… Кирилл Валерьевич выстоял, выдержал, он победил. Теперь серьезная война с целым Западом, у нас много героев, поэтому мы победим, но Кирилл был одним из первых героев этой очень серьезной войны", - сказал Фадеев на церемонии прощания.
В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер 23 августа 2025 года после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.

Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер 23 августа 2025 года после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.

В 1996 году начал свою карьеру в журналистике. После госпереворота на Украине стал руководителем агентства "РИА Новости — Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".

В 1996 году начал свою карьеру в журналистике. После госпереворота на Украине стал руководителем агентства "РИА Новости — Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".

В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" его задержали и арестовали по обвинению в "госизмене".

В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" его задержали и арестовали по обвинению в "госизмене".

В вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.

В вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.

В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Его освободили 7 сентября 2019 года.

В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Его освободили 7 сентября 2019 года.

Позже Вышинский написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы".

Позже Вышинский написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы".

В октябре 2019-го Вышинский стал членом Совета по правам человека, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".

В октябре 2019-го Вышинский стал членом Совета по правам человека, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".

Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии.

Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии.

Кирилл Вышинский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".

Кирилл Вышинский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".

Вышинский был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.

Вышинский был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.

Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер 23 августа 2025 года после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.

