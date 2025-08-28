https://ria.ru/20250828/forbes-2038050364.html
Fobres назвал богатейшую женщину в России
Основательница Wildberries Татьяна Ким возглавила список Forbes богатейших женщин России за 2025 год.
2025-08-28T12:05:00+03:00
2025-08-28T12:05:00+03:00
2025-08-28T12:38:00+03:00
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Ким возглавила список Forbes богатейших женщин России за 2025 год.Состояние предпринимательницы оценивают в 7,1 миллиарда долларов.На втором месте списка находится частный инвестор Татьяна Литвиненко, а на третьем — президент компании Inteco Management Елена Батурина. Их состояния оценивают в три миллиарда и 1,3 миллиарда долларов соответственно.Татьяна Ким занимала третье место в рейтинге в 2014 году, а в 2015 году опустилась на пятую строчку. В 2016 году она вновь вошла в тройку лидеров, а в 2017 году снова попала на пятое место. В 2018 и 2019 годах Ким занимала второе место, а в 2021 году возглавила рейтинг. В 2023, 2024 и 2025 годах основательница Wildberries сохранила позицию лидера рейтинга (в 2022 году рейтинг не публиковался).
