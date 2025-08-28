Рейтинг@Mail.ru
Fobres назвал богатейшую женщину в России
12:05 28.08.2025 (обновлено: 12:38 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/forbes-2038050364.html
Fobres назвал богатейшую женщину в России
Fobres назвал богатейшую женщину в России - РИА Новости, 28.08.2025
Fobres назвал богатейшую женщину в России
Основательница Wildberries Татьяна Ким возглавила список Forbes богатейших женщин России за 2025 год. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:05:00+03:00
2025-08-28T12:38:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024227375_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_942d6f0ef7f3e04fef042550cbb535cc.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Ким возглавила список Forbes богатейших женщин России за 2025 год.Состояние предпринимательницы оценивают в 7,1 миллиарда долларов.На втором месте списка находится частный инвестор Татьяна Литвиненко, а на третьем — президент компании Inteco Management Елена Батурина. Их состояния оценивают в три миллиарда и 1,3 миллиарда долларов соответственно.Татьяна Ким занимала третье место в рейтинге в 2014 году, а в 2015 году опустилась на пятую строчку. В 2016 году она вновь вошла в тройку лидеров, а в 2017 году снова попала на пятое место. В 2018 и 2019 годах Ким занимала второе место, а в 2021 году возглавила рейтинг. В 2023, 2024 и 2025 годах основательница Wildberries сохранила позицию лидера рейтинга (в 2022 году рейтинг не публиковался).
россия, татьяна ким (бакальчук), елена батурина, wildberries, forbes, в мире
Россия, Татьяна Ким (Бакальчук), Елена Батурина, Wildberries, Forbes, В мире
Fobres назвал богатейшую женщину в России

Forbes назвал основателя Wildberries Татьяну Ким богатейшей женщиной в России

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Татьяна Ким на ПМЭФ-2025
Татьяна Ким на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Татьяна Ким на ПМЭФ-2025. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Ким возглавила список Forbes богатейших женщин России за 2025 год.
Состояние предпринимательницы оценивают в 7,1 миллиарда долларов.
На втором месте списка находится частный инвестор Татьяна Литвиненко, а на третьем — президент компании Inteco Management Елена Батурина. Их состояния оценивают в три миллиарда и 1,3 миллиарда долларов соответственно.
Татьяна Ким занимала третье место в рейтинге в 2014 году, а в 2015 году опустилась на пятую строчку. В 2016 году она вновь вошла в тройку лидеров, а в 2017 году снова попала на пятое место. В 2018 и 2019 годах Ким занимала второе место, а в 2021 году возглавила рейтинг. В 2023, 2024 и 2025 годах основательница Wildberries сохранила позицию лидера рейтинга (в 2022 году рейтинг не публиковался).
Татьяна Ким (Бакальчук): история успеха основательницы Wildberries
10 февраля, 17:40
Татьяна Ким (Бакальчук): история успеха основательницы Wildberries
10 февраля, 17:40
 
РоссияТатьяна Ким (Бакальчук)Елена БатуринаWildberriesForbesВ мире
 
 
