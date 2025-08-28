Фестиваль искусств "Горький +": где пройдут бесплатные спектакли и концерты
В Москве стартует фестиваль искусств "Горький +" со спектаклями и концертами
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля искусств "Горький+"Фестиваль искусств "Горький +"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля искусств "Горький+"
Фестиваль искусств "Горький +"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Светлана Вовк. В Москве стартует "Горький +". Программа многогранная, разнообразная, как и личность классика: концерты и спектакли, в том числе уличные, иммерсивные, даже цирковое шоу. На большинство вход свободный, на некоторые нужно зарегистрироваться на сайте. О самых главных мероприятиях, которые не стоит пропускать, — в материале РИА Новости.
Спектакли
"Максим Горький — с одной стороны, автор хрестоматийных текстов из школьной программы, а с другой, он очень разнообразный. Это был человек, который вводил и поддерживал новое в литературе и искусстве. Поэтому мы нашу программу строим, опираясь на его классическое наследие, а также показываем современные проекты, созданные на основе произведений, биографии, деятельности писателя", — объяснила РИА Новости программный директор фестиваля Оксана Ефременко.
Театральная часть основана на диалоге Чехова и Горького. "Они хорошо относились друг к другу, хотя порой не без иронии. Горький взялся за пьесы именно из-за Чехова, и "Мещане" во многом — результат их общения", — отмечает Оксана.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля искусств "Горький+"Фестиваль искусств "Горький +"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля искусств "Горький+"
Фестиваль искусств "Горький +"
Среди флагманских событий — чтецкий спектакль-концерт "Рассказы Горького" с участием арт-директора фестиваля, актера Евгения Миронова. Он мастерски перевоплощается в персонажей писателя.
Постановка Филиппа Гуревича "Горький. Любовь" посвящена романам классика с четырьмя очень яркими женщинами. На сцене: Юлия Хлынина, Александра Ревенко, Анастасия Светлова, Анастасия Лебедева.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля искусств "Горький+"Фестиваль искусств "Горький +"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля искусств "Горький+"
Фестиваль искусств "Горький +"
Перформанс "Дачники" по пьесам Горького, Чехова и другим текстам, в том числе документальным, позволит зрителям прожить целый дачный день и вечер вместе с узнаваемыми действующими лицами.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля искусств "Горький+"Фестиваль искусств "Горький +"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля искусств "Горький+"
Фестиваль искусств "Горький +"
"Улей" — совместный проект фестиваля с екатеринбургским театром современной хореографии "Провинциальные танцы". По словам Оксаны Ефремовой, это нестандартный подход к фигуре Горького, через непривычный для него язык. Название отсылает к цитате классика: "В детстве я представляю сам себя ульем, куда разные простые, серые люди сносили, как пчелы, мед своих знаний и дум о жизни, щедро обогащая душу мою, кто чем мог. Часто мед этот бывал грязен и горек, но всякое знание — все-таки мед".
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля искусств "Горький+"Фестиваль искусств "Горький +"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля искусств "Горький+"
Фестиваль искусств "Горький +"
Цирковое шоу "Горькийлэнд 3.0" — иммерсивное шапито по мотивам произведений писателя. "В детстве он мечтал быть гимнастом, занимался спортом, пытался поступить в цирк, но его не взяли. Его любовь к этому виду искусства мы воплотили в постановке, где сцены из его рассказов — яркие номера", — говорит программный директор фестиваля.
Театр из Петербурга привез спектакль-променад "Великанцы" с гигантскими куклами, которые в парке Горького будут общаться друг с другом и со зрителями.
Перформанс "Максимально Горький" покажут на Голицынском пруду. Это фантазия на тему возможных и невозможных встреч Максима Горького. Что было бы, если бы он в один вечер пообщался с Чеховым, Ницше, Маяковским и искусственным интеллектом? А если бы к компании присоединились Вагнер, Шостакович, Шаляпин и Стравинский?
Мокьюментари-детектив "История одной фотографии" — лирический спектакль о фотографе, который увлечен личностью великого писателя. Постановка на стыке драматического и кукольного театров.
Концерты
Репродукция картины "А. М. Горький на Капри"
"Горький и Чехов в джазе"
"Чижик-джаз-квартет" — петербургская группа, исполняющая классику в джазовой обработке, а также авторские произведения руководителя коллектива Алексея Чижика. Специально для фестиваля автор и ведущая проекта "Писатели-меломаны" Ирина Чижик подготовила программу из любимых оперных композиций и песен классиков литературы.
"Современники Горького: Григ, Сибелиус, Рахманинов"
Произведения знаменитых композиторов исполнит симфонический оркестр "Академия русской музыки".
"Горький. Капри. Барокко"
Программа основана на сочинениях итальянских композиторов. Именно с этой страной связан один из самых счастливых периодов жизни писателя. На сцене — барочный консорт Tempo Restauro.
Лекции
"Мещане, варвары, враги: Максим Горький…"
Литературовед Дмитрий Бак расскажет о двух противоречивых биографиях писателя. В советское время подчеркивали, что классик — из народа по рождению и классовому сознанию. А в перестройку — что он успешный автор и издатель, рано покинувший ряды революционного пролетариата.
Писатель Антон Павлович Чехов
"Театральный диалог Чехова и Горького"
Профессор кафедры русского театра Российского государственного института сценических искусств Николай Песочинский объяснит, как общались классики.
Фестиваль продлится до 31 августа включительно. Подробнее о событиях, локациях и времени можно узнать на сайте.