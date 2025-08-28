ЕС скоро примет 19-й пакет санкций против России, заявила фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен: ЕС продвигается вперед в использовании активов России для Украины
БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продвигается вперед в вопросе использования российских активов для Украины, заморозку которых РФ не раз называла воровством, и добавила, что скоро будет принят 19-й пакет санкций против России.
Накануне Европейский совет сообщил, что неформальная встреча глав МИД и МО стран ЕС по вопросам поддержки Украины и по российским активам пройдет в Копенгагене 28-30 августа.
"Мы продолжаем усиливать наше давление на Россию, что означает усиление нашего санкционного режима. Вот почему у нас скоро будет 19-й пакет болезненных санкций против России, и параллельно мы продвигаемся вперед по вопросу использования замороженных российских активов для обороны и восстановления Украины", - сказала она журналистам.
В РФ неоднократно заявляли, что российская экономика растет, несмотря на санкции.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС , в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
