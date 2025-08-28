https://ria.ru/20250828/es-2038206828.html
Atlantic: Европа пожаловалась на незнание деталей переговоров России и США
Atlantic: Европа пожаловалась на незнание деталей переговоров России и США - РИА Новости, 28.08.2025
Atlantic: Европа пожаловалась на незнание деталей переговоров России и США
Европейцы жалуются на то, что не знают деталей переговорного процесса между Россией и США об урегулировании украинского конфликта, пишет журнал Atlantic. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T22:30:00+03:00
2025-08-28T22:30:00+03:00
2025-08-28T22:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Европейцы жалуются на то, что не знают деталей переговорного процесса между Россией и США об урегулировании украинского конфликта, пишет журнал Atlantic. "Европейские официальные лица говорят о том, что они озадачены тем, что именно пообещал американцам (президент РФ Владимир - ред.) Путин за закрытыми дверями и что увезли с собой американские официальные лица с обсуждений с Москвой", - говорится в публикации. По словам одного из высокопоставленных европейских собеседников издания, для Европы договоренности РФ и США - "пазл", который они "пытаются сложить". В начале августа Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. Позднее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
https://ria.ru/20250828/vengriya-2038186930.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Atlantic: Европа пожаловалась на незнание деталей переговоров России и США
Atlantic: Европа не знает деталей переговоров России и США по Украине