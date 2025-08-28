Рейтинг@Mail.ru
Atlantic: Европа пожаловалась на незнание деталей переговоров России и США
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 28.08.2025
Atlantic: Европа пожаловалась на незнание деталей переговоров России и США
Atlantic: Европа пожаловалась на незнание деталей переговоров России и США
2025-08-28T22:30:00+03:00
2025-08-28T22:30:00+03:00
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Европейцы жалуются на то, что не знают деталей переговорного процесса между Россией и США об урегулировании украинского конфликта, пишет журнал Atlantic. "Европейские официальные лица говорят о том, что они озадачены тем, что именно пообещал американцам (президент РФ Владимир - ред.) Путин за закрытыми дверями и что увезли с собой американские официальные лица с обсуждений с Москвой", - говорится в публикации. По словам одного из высокопоставленных европейских собеседников издания, для Европы договоренности РФ и США - "пазл", который они "пытаются сложить". В начале августа Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. Позднее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Европейцы жалуются на то, что не знают деталей переговорного процесса между Россией и США об урегулировании украинского конфликта, пишет журнал Atlantic.
"Европейские официальные лица говорят о том, что они озадачены тем, что именно пообещал американцам (президент РФ Владимир - ред.) Путин за закрытыми дверями и что увезли с собой американские официальные лица с обсуждений с Москвой", - говорится в публикации.
По словам одного из высокопоставленных европейских собеседников издания, для Европы договоренности РФ и США - "пазл", который они "пытаются сложить".
В начале августа Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
Позднее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Сийярто ответил главам МИД Украины и Польши на критику Венгрии
