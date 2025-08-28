https://ria.ru/20250828/ekzamen-2038211927.html
Половина детей мигрантов в Петербурге не сдали русский язык перед школой
2025-08-28T23:29:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Около половины детей мигрантов в Петербурге, поступающих в школы, не прошли тестирование по русскому языку, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по образованию города. "По данным на 23 августа, экзамен сдавали 514 детей, успешно справились с ним - 257. Тестирование еще проводится", - сообщила собеседница агентства. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления в школы детей иностранцев, не знающих государственный язык. Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы ключевых комитетов и фракций нижней палаты парламента. С 1 апреля 2025 года, согласно закону, детям мигрантов требуется сдать тест на знание русского для поступления в школу. Федеральный институт педагогических измерений сформировал варианты тестирования индивидуально для каждой ступени обучения - с первого по 11-й классы. У ребенка проверят навыки говорения, слушания, чтения, письма, понимания устной речи и лексико-грамматические знания. Для положительного результата тестирования требуется оценка "удовлетворительно". При более низкой ребенку дадут возможность пройти допобучение русскому языку. Повторно экзамен можно сдать не ранее чем через три месяца. Кроме того, перед зачислением ребенка в школу проверят законность его нахождения в России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Около половины детей мигрантов в Петербурге, поступающих в школы, не прошли тестирование по русскому языку, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по образованию города.
"По данным на 23 августа, экзамен сдавали 514 детей, успешно справились с ним - 257. Тестирование еще проводится", - сообщила собеседница агентства.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин
подписал закон о запрете зачисления в школы детей иностранцев, не знающих государственный язык. Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин
, вице-спикер Ирина Яровая
, главы ключевых комитетов и фракций нижней палаты парламента.
С 1 апреля 2025 года, согласно закону, детям мигрантов требуется сдать тест на знание русского для поступления в школу.
Федеральный институт педагогических измерений сформировал варианты тестирования индивидуально для каждой ступени обучения - с первого по 11-й классы. У ребенка проверят навыки говорения, слушания, чтения, письма, понимания устной речи и лексико-грамматические знания.
Для положительного результата тестирования требуется оценка "удовлетворительно". При более низкой ребенку дадут возможность пройти допобучение русскому языку. Повторно экзамен можно сдать не ранее чем через три месяца. Кроме того, перед зачислением ребенка в школу проверят законность его нахождения в России.