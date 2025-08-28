https://ria.ru/20250828/ekzamen-2038211927.html

Половина детей мигрантов в Петербурге не сдали русский язык перед школой

Половина детей мигрантов в Петербурге не сдали русский язык перед школой - РИА Новости, 28.08.2025

Половина детей мигрантов в Петербурге не сдали русский язык перед школой

Около половины детей мигрантов в Петербурге, поступающих в школы, не прошли тестирование по русскому языку, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T23:29:00+03:00

2025-08-28T23:29:00+03:00

2025-08-28T23:30:00+03:00

санкт-петербург

россия

общество

образование - общество

мигранты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Около половины детей мигрантов в Петербурге, поступающих в школы, не прошли тестирование по русскому языку, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по образованию города. "По данным на 23 августа, экзамен сдавали 514 детей, успешно справились с ним - 257. Тестирование еще проводится", - сообщила собеседница агентства. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления в школы детей иностранцев, не знающих государственный язык. Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы ключевых комитетов и фракций нижней палаты парламента. С 1 апреля 2025 года, согласно закону, детям мигрантов требуется сдать тест на знание русского для поступления в школу. Федеральный институт педагогических измерений сформировал варианты тестирования индивидуально для каждой ступени обучения - с первого по 11-й классы. У ребенка проверят навыки говорения, слушания, чтения, письма, понимания устной речи и лексико-грамматические знания. Для положительного результата тестирования требуется оценка "удовлетворительно". При более низкой ребенку дадут возможность пройти допобучение русскому языку. Повторно экзамен можно сдать не ранее чем через три месяца. Кроме того, перед зачислением ребенка в школу проверят законность его нахождения в России.

https://ria.ru/20250820/volodin-2036443384.html

https://ria.ru/20250817/migranty-2035882424.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, общество, образование - общество, мигранты