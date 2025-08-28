https://ria.ru/20250828/dagestan-2038213475.html
В Дагестане участковый погиб от пули полицейских, стрелявших в лихача
В Дагестане участковый погиб от пули полицейских, стрелявших в лихача - РИА Новости, 28.08.2025
В Дагестане участковый погиб от пули полицейских, стрелявших в лихача
происшествия
республика дагестан
махачкала
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МАХАЧКАЛА, 28 авг - РИА Новости. из Махачкалы, находившийся вне службы в личном автомобиле, получил смертельное ранение в результате стрельбы полицейских в ходе погони за нарушителем, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. По данным ведомства, в четверг вечером на улице Примакова в Махачкале наряд ДПС подал сигнал об остановке водителю Toyota Camry, но тот требования полицейских проигнорировал. Было организовано преследование. Отмечается, что, скрываясь от стражей порядка, злоумышленник грубо нарушал правила дорожного движения, выезжал на встречную полосу, опасно маневрировал. "Для остановки автомобиля сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие. В результате стрельбы находившийся вне службы в припаркованном личном автотранспорте участковый уполномоченный получил смертельное ранение", - говорится в сообщении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются всех обстоятельств произошедшего, добавили в МВД.
В Дагестане участковый погиб от пули полицейских, стрелявших в лихача
