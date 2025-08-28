https://ria.ru/20250828/dagestan-2038213475.html

В Дагестане участковый погиб от пули полицейских, стрелявших в лихача

В Дагестане участковый погиб от пули полицейских, стрелявших в лихача - РИА Новости, 28.08.2025

В Дагестане участковый погиб от пули полицейских, стрелявших в лихача

из Махачкалы, находившийся вне службы в личном автомобиле, получил смертельное ранение в результате стрельбы полицейских в ходе погони за нарушителем, сообщили... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T23:51:00+03:00

2025-08-28T23:51:00+03:00

2025-08-28T23:51:00+03:00

происшествия

республика дагестан

махачкала

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МАХАЧКАЛА, 28 авг - РИА Новости. из Махачкалы, находившийся вне службы в личном автомобиле, получил смертельное ранение в результате стрельбы полицейских в ходе погони за нарушителем, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. По данным ведомства, в четверг вечером на улице Примакова в Махачкале наряд ДПС подал сигнал об остановке водителю Toyota Camry, но тот требования полицейских проигнорировал. Было организовано преследование. Отмечается, что, скрываясь от стражей порядка, злоумышленник грубо нарушал правила дорожного движения, выезжал на встречную полосу, опасно маневрировал. "Для остановки автомобиля сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие. В результате стрельбы находившийся вне службы в припаркованном личном автотранспорте участковый уполномоченный получил смертельное ранение", - говорится в сообщении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются всех обстоятельств произошедшего, добавили в МВД.

https://ria.ru/20250827/moskva-2037980893.html

https://ria.ru/20250827/sk-2037804957.html

республика дагестан

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика дагестан, махачкала, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)