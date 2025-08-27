https://ria.ru/20250827/zemletryasenie-2037796977.html
Жители Астраханской области рассказали о землетрясении у Каспийского моря
Жители Астраханской области рассказали о землетрясении у Каспийского моря - РИА Новости, 27.08.2025
Жители Астраханской области рассказали о землетрясении у Каспийского моря
Жители Астраханской области рассказали РИА Новости, что не ощутили мощного землетрясения, произошедшего в районе Каспийского моря, сообщений в экстренные службы РИА Новости, 27.08.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости. Жители Астраханской области рассказали РИА Новости, что не ощутили мощного землетрясения, произошедшего в районе Каспийского моря, сообщений в экстренные службы также не поступало. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе Каспийского моря, у побережья России. Подземный толчок был зафиксирован в 20.33 по времени UTC (23.33 мск) в 41 километре к северо-западу от дагестанского Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров. "По линии МЧС реагирований по данной теме не было", - сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской области. В службе "Волгоспас" агентству сообщили, что "выездов не было". Несколько жителей региона отметили, что землетрясения не ощутили.
Жители Астраханской области рассказали о землетрясении у Каспийского моря
Жители Астраханской области не ощутили землетрясения в районе Каспийского моря