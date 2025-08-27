Рейтинг@Mail.ru
Жители Астраханской области рассказали о землетрясении у Каспийского моря
10:23 27.08.2025
Жители Астраханской области рассказали о землетрясении у Каспийского моря
происшествия
астраханская область
каспийское море
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости. Жители Астраханской области рассказали РИА Новости, что не ощутили мощного землетрясения, произошедшего в районе Каспийского моря, сообщений в экстренные службы также не поступало. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе Каспийского моря, у побережья России. Подземный толчок был зафиксирован в 20.33 по времени UTC (23.33 мск) в 41 километре к северо-западу от дагестанского Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров. "По линии МЧС реагирований по данной теме не было", - сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской области. В службе "Волгоспас" агентству сообщили, что "выездов не было". Несколько жителей региона отметили, что землетрясения не ощутили.
происшествия, астраханская область, каспийское море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Астраханская область, Каспийское море, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости. Жители Астраханской области рассказали РИА Новости, что не ощутили мощного землетрясения, произошедшего в районе Каспийского моря, сообщений в экстренные службы также не поступало.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе Каспийского моря, у побережья России. Подземный толчок был зафиксирован в 20.33 по времени UTC (23.33 мск) в 41 километре к северо-западу от дагестанского Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров.
"По линии МЧС реагирований по данной теме не было", - сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской области. В службе "Волгоспас" агентству сообщили, что "выездов не было".
Несколько жителей региона отметили, что землетрясения не ощутили.
