У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2

07:33 27.08.2025
камчатка
петропавловск-камчатский
камчатский край
российская академия наук
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Время UTC: 27 августа 2025 03:49:49 (камчатское время 15:49, мск – 06:49 – ред.). Координаты: 50.6511 северной широты, 157.6915 восточной долготы... Магнитуда: 6,2", – поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале. По данным геофизической службы, эпицентр подземных толчков располагался в 276 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 66,8 километра. Как сообщают ученые, в населенных пунктах Камчатского края подземные толчки ощущались интенсивностью до 3 баллов. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
камчатка, петропавловск-камчатский, камчатский край, российская академия наук
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Российская академия наук
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкТихоокеанское побережье полуострова Камчатка
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Время UTC: 27 августа 2025 03:49:49 (камчатское время 15:49, мск – 06:49 – ред.). Координаты: 50.6511 северной широты, 157.6915 восточной долготы... Магнитуда: 6,2", – поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале.
По данным геофизической службы, эпицентр подземных толчков располагался в 276 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 66,8 километра.
Как сообщают ученые, в населенных пунктах Камчатского края подземные толчки ощущались интенсивностью до 3 баллов.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
МЧС предупредило о приближении мощного циклона к берегам Камчатки
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайРоссийская академия наук
 
 
