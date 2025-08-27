https://ria.ru/20250827/zemletryasenie-2037779537.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 27.08.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 27.08.2025
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Время UTC: 27 августа 2025 03:49:49 (камчатское время 15:49, мск – 06:49 – ред.). Координаты: 50.6511 северной широты, 157.6915 восточной долготы... Магнитуда: 6,2", – поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале. По данным геофизической службы, эпицентр подземных толчков располагался в 276 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 66,8 километра. Как сообщают ученые, в населенных пунктах Камчатского края подземные толчки ощущались интенсивностью до 3 баллов. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
