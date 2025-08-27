Рейтинг@Mail.ru
"Пытается отомстить": в Киеве объяснили отказ Зеленского Трампу - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:59 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/zelenskiy-2037767240.html
"Пытается отомстить": в Киеве объяснили отказ Зеленского Трампу
"Пытается отомстить": в Киеве объяснили отказ Зеленского Трампу - РИА Новости, 27.08.2025
"Пытается отомстить": в Киеве объяснили отказ Зеленского Трампу
Владимир Зеленский демонстративно отказал принять новое предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта из-за личного... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T02:59:00+03:00
2025-08-27T02:59:00+03:00
в мире
сша
киев
россия
владимир зеленский
дональд трамп
александр дубинский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_3340591d3810badd67080cbba87e9f12.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский демонстративно отказал принять новое предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта из-за личного отношения к американскому лидеру, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Он (Зеленский. — Прим. Ред.) не забыл свой провал в Овальном кабинете, и сейчас пытается отомстить. Фактически, Зеленский не Россию посылает с ее условиями, а самого Трампа, наивно думая, что это пройдет незамеченным", — заявил парламентарий.По словам Дубинского, Трамп уже дал понять, что США больше не тратят деньги на украинский конфликт, но Зеленский еще этого не понял или не пытается понять."Зеленский только что расписался в отказе от того регулирования, которое Трамп и Путин согласовали на Аляске. Трамп потом пытался донести до Зеленского логику их соглашения, а тот его просто кинул", — подчеркнул депутат.Дубинский назвал такой поступок очередным поводом для президента США задуматься о доверии к главе киевского режима, что может серьезно испортить отношения между ними.В понедельник сообщалось, что Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере отказался от мирного урегулирования конфликта и стал выпрашивать миллиард долларов в месяц на закупку оружия у США по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
https://ria.ru/20250826/tramp-2037753353.html
https://ria.ru/20250826/tramp-2037751074.html
сша
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_124:0:2345:1666_1920x0_80_0_0_7b98b53b26edb18c104fd52f3010b510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, россия, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины, нато, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, НАТО, Встреча Путина и Трампа на Аляске
"Пытается отомстить": в Киеве объяснили отказ Зеленского Трампу

Дубинский: Зеленский затягивает мирный процесс, пытаясь отомстить Трампу

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский демонстративно отказал принять новое предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта из-за личного отношения к американскому лидеру, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Он (Зеленский. — Прим. Ред.) не забыл свой провал в Овальном кабинете, и сейчас пытается отомстить. Фактически, Зеленский не Россию посылает с ее условиями, а самого Трампа, наивно думая, что это пройдет незамеченным", — заявил парламентарий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Трамп заочно поспорил с Лавровым о нелегитимности Зеленского
Вчера, 23:04
По словам Дубинского, Трамп уже дал понять, что США больше не тратят деньги на украинский конфликт, но Зеленский еще этого не понял или не пытается понять.
"Зеленский только что расписался в отказе от того регулирования, которое Трамп и Путин согласовали на Аляске. Трамп потом пытался донести до Зеленского логику их соглашения, а тот его просто кинул", — подчеркнул депутат.
Дубинский назвал такой поступок очередным поводом для президента США задуматься о доверии к главе киевского режима, что может серьезно испортить отношения между ними.
В понедельник сообщалось, что Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере отказался от мирного урегулирования конфликта и стал выпрашивать миллиард долларов в месяц на закупку оружия у США по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Трамп высказался об ответственности Зеленского по украинскому вопросу
Вчера, 22:40
 
В миреСШАКиевРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныНАТОВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала