"Пытается отомстить": в Киеве объяснили отказ Зеленского Трампу

"Пытается отомстить": в Киеве объяснили отказ Зеленского Трампу - РИА Новости, 27.08.2025

"Пытается отомстить": в Киеве объяснили отказ Зеленского Трампу

Владимир Зеленский демонстративно отказал принять новое предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта из-за личного... РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский демонстративно отказал принять новое предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта из-за личного отношения к американскому лидеру, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Он (Зеленский. — Прим. Ред.) не забыл свой провал в Овальном кабинете, и сейчас пытается отомстить. Фактически, Зеленский не Россию посылает с ее условиями, а самого Трампа, наивно думая, что это пройдет незамеченным", — заявил парламентарий.По словам Дубинского, Трамп уже дал понять, что США больше не тратят деньги на украинский конфликт, но Зеленский еще этого не понял или не пытается понять."Зеленский только что расписался в отказе от того регулирования, которое Трамп и Путин согласовали на Аляске. Трамп потом пытался донести до Зеленского логику их соглашения, а тот его просто кинул", — подчеркнул депутат.Дубинский назвал такой поступок очередным поводом для президента США задуматься о доверии к главе киевского режима, что может серьезно испортить отношения между ними.В понедельник сообщалось, что Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере отказался от мирного урегулирования конфликта и стал выпрашивать миллиард долларов в месяц на закупку оружия у США по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

