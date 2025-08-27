В Японии не стали комментировать призыв не ехать на парад в Китай

https://ria.ru/20250827/yaponiya-2037775854.html

ТОКИО, 27 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Токио по дипломатическим каналам призывал страны отказаться от участия в торжественных церемониях и военном параде 3 сентября в Пекине по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. В ходе пресс-конференции журналисты напомнили генсеку о сообщениях в прессе о том, что Япония через свои посольства и другие зарубежные представительства доводила до сведения других стран, что памятные мероприятия Китая чрезмерно акцентируют внимание на прошлом и имеют ярко выраженный антияпонский оттенок, и рекомендовала тщательно взвесить возможность участия глав государств в этих мероприятиях. "Мы осведомлены относительно упомянутых вами сообщений, но хотел бы воздержаться от комментариев относительно того, с какими странами мы ведем дипломатические контакты", - ответил Хаяси на просьбу журналистов подтвердить, является ли правдой сообщения в прессе. Вместе с этим генеральный секретарь правительства Японии вновь повторил позицию о том, что Токио "полон решимости никогда больше не повторять ужасы войны". "С момента окончания войны мы последовательно следовали по пути построения свободного, демократического государства, основанного на соблюдении прав человека и верховенстве закона. Мы неоднократно доводили эту позицию до международного сообщества", - добавил он. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Ранее представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ сообщил, что в параде в Пекине примут участие 45 военных расчетов. Общее время парада составит около 70 минут. Планируется участие иностранных лидеров. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

