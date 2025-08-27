Рейтинг@Mail.ru
В Японии не стали комментировать призыв не ехать на парад в Китай - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:09 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/yaponiya-2037775854.html
В Японии не стали комментировать призыв не ехать на парад в Китай
В Японии не стали комментировать призыв не ехать на парад в Китай - РИА Новости, 27.08.2025
В Японии не стали комментировать призыв не ехать на парад в Китай
Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Токио по дипломатическим каналам призывал страны... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T06:09:00+03:00
2025-08-27T06:09:00+03:00
в мире
япония
китай
пекин
есимаса хаяси
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
ТОКИО, 27 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Токио по дипломатическим каналам призывал страны отказаться от участия в торжественных церемониях и военном параде 3 сентября в Пекине по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. В ходе пресс-конференции журналисты напомнили генсеку о сообщениях в прессе о том, что Япония через свои посольства и другие зарубежные представительства доводила до сведения других стран, что памятные мероприятия Китая чрезмерно акцентируют внимание на прошлом и имеют ярко выраженный антияпонский оттенок, и рекомендовала тщательно взвесить возможность участия глав государств в этих мероприятиях. "Мы осведомлены относительно упомянутых вами сообщений, но хотел бы воздержаться от комментариев относительно того, с какими странами мы ведем дипломатические контакты", - ответил Хаяси на просьбу журналистов подтвердить, является ли правдой сообщения в прессе. Вместе с этим генеральный секретарь правительства Японии вновь повторил позицию о том, что Токио "полон решимости никогда больше не повторять ужасы войны". "С момента окончания войны мы последовательно следовали по пути построения свободного, демократического государства, основанного на соблюдении прав человека и верховенстве закона. Мы неоднократно доводили эту позицию до международного сообщества", - добавил он. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Ранее представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ сообщил, что в параде в Пекине примут участие 45 военных расчетов. Общее время парада составит около 70 минут. Планируется участие иностранных лидеров. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250801/kitaj-2032751994.html
https://ria.ru/20250820/kitay-2036429906.html
япония
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, китай, пекин, есимаса хаяси, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Япония, Китай, Пекин, Есимаса Хаяси, Юрий Ушаков, Владимир Путин
В Японии не стали комментировать призыв не ехать на парад в Китай

Генсек Хаяси не стал комментировать призыв Японии не ехать на парад в Китай

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 27 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Токио по дипломатическим каналам призывал страны отказаться от участия в торжественных церемониях и военном параде 3 сентября в Пекине по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.
В ходе пресс-конференции журналисты напомнили генсеку о сообщениях в прессе о том, что Япония через свои посольства и другие зарубежные представительства доводила до сведения других стран, что памятные мероприятия Китая чрезмерно акцентируют внимание на прошлом и имеют ярко выраженный антияпонский оттенок, и рекомендовала тщательно взвесить возможность участия глав государств в этих мероприятиях.
Военный парад в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Китай на параде в Пекине может представить гиперзвуковые ракеты
1 августа, 05:15
"Мы осведомлены относительно упомянутых вами сообщений, но хотел бы воздержаться от комментариев относительно того, с какими странами мы ведем дипломатические контакты", - ответил Хаяси на просьбу журналистов подтвердить, является ли правдой сообщения в прессе.
Вместе с этим генеральный секретарь правительства Японии вновь повторил позицию о том, что Токио "полон решимости никогда больше не повторять ужасы войны".
"С момента окончания войны мы последовательно следовали по пути построения свободного, демократического государства, основанного на соблюдении прав человека и верховенстве закона. Мы неоднократно доводили эту позицию до международного сообщества", - добавил он.
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Ранее представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ сообщил, что в параде в Пекине примут участие 45 военных расчетов. Общее время парада составит около 70 минут.
Планируется участие иностранных лидеров. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
СМИ: Китай на параде в Пекине может показать беспилотник-невидимку FH-97
20 августа, 06:58
 
В миреЯпонияКитайПекинЕсимаса ХаясиЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала