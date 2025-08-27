https://ria.ru/20250827/vstrechi-2037872004.html
Российская делегация в Китае обсудила повестку ШОС
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российская парламентская делегация в ходе встреч в Китае обсудила снижение зависимости двусторонних операций от западных финансовых систем, вопросы энергетики, повестку ШОС и опыт в сфере законодательства, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов (КПРФ). Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ находился в КНР с официальным визитом. Ранее в Пекине состоялись встречи Володина с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Кроме того, в столице Китая прошло десятое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и ВСНП. "Находясь в Китае, в ходе официальных встреч мы обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества, развитие торгово-экономических связей и взаимодействие в сфере образования и культуры. Это отличная возможность выработать практические шаги, которые в дальнейшем могут быть закреплены в двусторонних соглашениях", - сказал Гаврилов. По его словам, на встречах подробно обсуждались вопросы энергетики с акцентом на долгосрочной схеме поставок, согласовании ценовых параметров и создании инфраструктуры, рассчитанной на десятилетия вперёд. "Рассматривались перспективы подключения к существующим сетям и влияние подобных проектов на региональные рынки. В случае практической реализации такие договорённости могут увеличить экспортные объёмы и укрепить энергетическую безопасность обеих стран", - рассказал депутат. Парламентарий отметил, что особое внимание уделялось расчётам в национальных валютах. По его словам, доля юаня в российской внешней торговле уже значительно выросла, и китайские компании всё активнее переходят на прямые рублёвые расчёты, обсуждалось, как закрепить этот тренд и снизить зависимость двусторонних операций от западных финансовых систем. "Рассматривалась перспектива расширения банковских инструментов и создания страховых механизмов для защиты участников сделок. Такие шаги могут привести к формированию устойчивой финансовой инфраструктуры, где расчёты не зависят от внешнеполитических решений третьих стран", - добавил Гаврилов. Он подчеркнул, что отдельным блоком стала повестка ШОС, на встречах говорили о том, что ШОС фактически стал площадкой для формирования новых механизмов безопасности, транспортных и энергетических коридоров, а также проектов в области науки и образования. "Были затронуты вопросы совместных антитеррористических учений, укрепления координации таможенных служб и поддержки студенческих обменов. Такие решения должны повысить уровень доверия между странами региона и упростить перемещение товаров и людей", - сообщил депутат. Он отметил, что также было уделено внимание политическому измерению сотрудничества, отмечена роль Коммунистической партии Китая в формировании внешнеполитического курса страны и обсуждался принцип "спина к спине", отражающий готовность сторон поддерживать друг друга в условиях внешнего давления. "Кроме того, обменялись опытом в сфере законодательства - от регулирования цифровой экономики до защиты прав граждан, а также рассмотрели инициативы общества дружбы с Китаем, которые позволяют развивать контакты на уровне гражданских сообществ и укреплять гуманитарные связи", - уточнил Гаврилов. Также, по его словам, на встречах коснулись и символической составляющей предстоящих мероприятий в Пекине, приуроченных к 80‑летию окончания Второй мировой войны в Азии. "Для нас участие в этих торжествах - важный способ подчеркнуть, что уроки прошлого остаются актуальными. Мы обсудили формат участия делегаций, вопросы протокола и значение таких мероприятий для воспитания молодёжи. В перспективе это может способствовать более активному культурному диалогу и усилению исторической памяти, которая объединяет народы России и Китая", - заключил парламентарий.
