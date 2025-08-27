https://ria.ru/20250827/vagon-2037958480.html

РЖД покажут новые вагоны СВ с двухметровыми полками

РЖД покажут новые вагоны СВ с двухметровыми полками - РИА Новости, 27.08.2025

РЖД покажут новые вагоны СВ с двухметровыми полками

РЖД покажут на выставке в Санкт-Петербурге новые вагоны СВ с полками длиной 2 метра, большими полками над ними для ручной клади, душевой кабиной, утюгом и... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T19:45:00+03:00

2025-08-27T19:45:00+03:00

2025-08-27T19:45:00+03:00

санкт-петербург

ржд

россия

туризм

новости - туризм

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037960365_0:150:1280:870_1920x0_80_0_0_5fb3aa1e5756713eadaa25b87a66dbac.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. РЖД покажут на выставке в Санкт-Петербурге новые вагоны СВ с полками длиной 2 метра, большими полками над ними для ручной клади, душевой кабиной, утюгом и гладильной доской, сообщила компания. Вагон будет выставлен на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Мероприятие стартует 28 августа. "В новом СВ, представленном на выставке "PRO//Движение.Экспо", восемь двухместных купе с горизонтальной компоновкой мест… Длина спальных полок увеличена на 16 сантиметров – до 2 метров", - говорится в сообщении РЖД. Отмечается, что за счет вместительных закрытых полок над спальными местами появилось больше пространства для хранения ручной клади и спортинвентаря. Для ценных вещей предусмотрен сейф. Есть кнопки вызова проводника и индивидуальные светодиодные светильники, розетки 220 В и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, мультимедийные экраны с возможностью выбора контента. "В каждом вагоне, помимо современных санузлов, оборудована еще и душевая кабина, где можно воспользоваться феном, утюгом и гладильной доской. В этом году планируем получить от производителя ("Вагонреммаш") 28 таких вагонов", - сообщают РЖД.

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, ржд, россия, туризм, новости - туризм, общество