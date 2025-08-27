РЖД покажут новые вагоны СВ с двухметровыми полками
РЖД покажут в Петербурге СВ с двухметровыми полками, утюгом и гладильной доской
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. РЖД покажут на выставке в Санкт-Петербурге новые вагоны СВ с полками длиной 2 метра, большими полками над ними для ручной клади, душевой кабиной, утюгом и гладильной доской, сообщила компания.
Вагон будет выставлен на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Мероприятие стартует 28 августа.
© Фото : РЖДНовый вагон купе от РЖД
© Фото : РЖД
Новый вагон купе от РЖД
"В новом СВ, представленном на выставке "PRO//Движение.Экспо", восемь двухместных купе с горизонтальной компоновкой мест… Длина спальных полок увеличена на 16 сантиметров – до 2 метров", - говорится в сообщении РЖД.
Отмечается, что за счет вместительных закрытых полок над спальными местами появилось больше пространства для хранения ручной клади и спортинвентаря. Для ценных вещей предусмотрен сейф. Есть кнопки вызова проводника и индивидуальные светодиодные светильники, розетки 220 В и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, мультимедийные экраны с возможностью выбора контента.
"В каждом вагоне, помимо современных санузлов, оборудована еще и душевая кабина, где можно воспользоваться феном, утюгом и гладильной доской. В этом году планируем получить от производителя ("Вагонреммаш") 28 таких вагонов", - сообщают РЖД.
© Фото : РЖДНовый вагон купе от РЖД
© Фото : РЖД
Новый вагон купе от РЖД