В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 27.08.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы снова прозвучали в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области в 20.17. "Повторные взрывы в Днепре (Днепропетровске - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
