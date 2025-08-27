Рейтинг@Mail.ru
Ермак в пятницу приедет в США, где обсудит гарантии безопасности
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 27.08.2025
Ермак в пятницу приедет в США, где обсудит гарантии безопасности
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
андрей ермак
дональд трамп
владимир путин
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, россия, андрей ермак, дональд трамп, владимир путин, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Андрей Ермак, Дональд Трамп, Владимир Путин, Совет национальной безопасности и обороны Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Владмиир Зеленский заявил, что украинская делегация во главе с руководителем его офиса Андреем Ермаком в пятницу приедет в США, где будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины.
"Завтра встречи в Швейцарии, в пятницу - Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента (США Дональда - ред.) Трампа. Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности. Военных, политических, экономических компонентов гарантий безопасности", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении в своем в Telegram-канале, рассказывая о графике Ермака на ближайшие дни.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Ермак и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на этой неделе поедут в США на переговоры со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом, вероятно, обсудят возможную встречу президента РФ Владимира Путина и Зеленского. Позднее украинские СМИ сообщили, что в украинскую делегацию также войдет замглавы украинского МИД Сергей Кислица.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как подчеркнул ранее глава МИД Рф Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
