В Днепропетровске прогремел взрыв

В Днепропетровске прогремел взрыв - РИА Новости, 27.08.2025

В Днепропетровске прогремел взрыв

27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Днепропетровске, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Взрыв в Днепре (Днепропетровске -ред.)", - говорится в публикации Telegram-канала издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

