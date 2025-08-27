Зеленский назначил экс-вице-премьера послом Украины в США

https://ria.ru/20250827/ukraina-2037962229.html

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о назначении экс-вице-премьера Ольги Стефанишиной послом в США."Только что говорил с Ольгой Стефанишиной - теперь уже новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены, сегодня я подписал указ о назначении посла", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.В июле депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что американская сторона не согласовала назначение экс-главы украинского минобороны Рустема Умерова на должность посла Украины в США из-за его лояльности к главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Как заявлял тогда Железняк, наиболее вероятным кандидатом на пост посла Украины в США выступает экс-вице-премьер Ольга Стефанишина.Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщала, что против Стефанишиной возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью.До Стефанишиной пост посла Украины в США занимала Оксана Маркарова, занимавшая должность с 25 февраля 2021 года. Маркарова в феврале присутствовала на скандальной встрече в Белом доме, на которой произошла публичная перепалка между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским. На распространившихся в СМИ кадрах со встречи было видно, как Маркарова испытывала шок и недоумение от поведения Зеленского. Она опустила взгляд, прикоснулась к переносице, прикрыла глаза и покачала несколько раз головой. Позже помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в интервью телеканалу Fox News, что представители команды Зеленского, включая Маркарову, были почти в слезах после встречи.

