Зеленский назначил экс-вице-премьера послом Украины в США
Зеленский указом назначил экс-вице-премьера Стефанишину послом Украины в США
Ольга Стефанишина. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о назначении экс-вице-премьера Ольги Стефанишиной послом в США.
"Только что говорил с Ольгой Стефанишиной - теперь уже новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены, сегодня я подписал указ о назначении посла", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
В июле депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что американская сторона не согласовала назначение экс-главы украинского минобороны Рустема Умерова на должность посла Украины в США из-за его лояльности к главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Как заявлял тогда Железняк, наиболее вероятным кандидатом на пост посла Украины в США выступает экс-вице-премьер Ольга Стефанишина.
Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщала, что против Стефанишиной возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью.
До Стефанишиной пост посла Украины в США занимала Оксана Маркарова, занимавшая должность с 25 февраля 2021 года. Маркарова в феврале присутствовала на скандальной встрече в Белом доме, на которой произошла публичная перепалка между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским. На распространившихся в СМИ кадрах со встречи было видно, как Маркарова испытывала шок и недоумение от поведения Зеленского. Она опустила взгляд, прикоснулась к переносице, прикрыла глаза и покачала несколько раз головой. Позже помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в интервью телеканалу Fox News, что представители команды Зеленского, включая Маркарову, были почти в слезах после встречи.
