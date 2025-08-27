Рейтинг@Mail.ru
В Киеве и Брюсселе праздник: Россия отказывается от своих требований
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 27.08.2025 (обновлено: 08:03 27.08.2025)
В Киеве и Брюсселе праздник: Россия отказывается от своих требований
В Киеве и Брюсселе праздник: Россия отказывается от своих требований - РИА Новости, 27.08.2025
В Киеве и Брюсселе праздник: Россия отказывается от своих требований
Для того чтобы следить за успехами русской армии на украинском фронте, не нужны подробные сводки с картами и стрелками: достаточно прислушаться, на какой ноте... РИА Новости, 27.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
россия
украина
владимир путин
евросоюз
нато
Для того чтобы следить за успехами русской армии на украинском фронте, не нужны подробные сводки с картами и стрелками: достаточно прислушаться, на какой ноте сейчас доносятся визги с Украины и из Европы. Если клавиатуры не хватает, значит, все в порядке, то есть в приемных покоях Бандеры наблюдается давка даже в нерабочие часы.Прямо сейчас от напряжения связок у хора киево-брюссельских мальчиков-зайчиков из глаз идет кровь, а припев состоит только из одного слова: Донбасс.Последние сутки западные и украинские СМИ прилежно демонстрируют "эффект Барбры Стрейзанд", когда отчаянные попытки что-то отрицать привлекают к неприятной теме еще большее внимание. Паровозом пошла публикация в The New York Times под названием "Все переговоры по Украине ведут к Донбассу", а вчера в испанской газете El Pais вышел мощный материал "Донбасс — заветная цель Кремля в проекте "Новороссия".По версии издания, "мечта российского лидера (об освобождении всего Донбасса) имеет явные последствия для конфликта и обороны Украины", а "полный контроль над промышленным регионом Восточной Украины станет большой победой для Путина и поставит Киев под угрозу нового вторжения".По мнению западных военных экспертов, упомянутых в материале, "если находящиеся в центре сопротивления Краматорск и Славянск падут, Россия сможет продвинуться в Днепропетровскую область и к "становому хребту" Украины — Днепру". Почему? Потому, что "за "поясом крепостей" нет оборонительных сооружений, а значит, Украина потеряет все преимущества в защите остальной территории".Но этого никогда не произойдет, потому что такого просто не может быть.Оказывается, бояться совершенно нечего, потому что на укрепление Славянска, Краматорска и Константиновки Украина потратила 11 лет, "главные усилия Киева сосредоточены на защите этой территории" и "чтобы оккупировать оставшийся Донбасс, России потребуется несколько лет".Но вдруг журналисты ошибаются и Путин уже заглядывает через плечо? Ура, на подмогу с неоспоримыми фактами и сверхсекретными данными поспешило Министерство обороны Великобритании, по совершенному совпадению тоже вчера опубликовавшее доклад по подконтрольным Киеву остаткам Донбасса, которым абсолютно ничего не угрожает.Сверхофициальный документ мощнейшего военного ведомства, которое никогда не спит, кроме перерывов на файф-о-клок, закрывает вопрос с Донбассом на веки вечные и разбивает мечты Путина на мелкие осколки. Аргументы бесстрастны и холодны, как вчерашний йоркширский пудинг: "Москва очень далека от возможности силой захватить эти территории". А если конкретно, то "Владимиру Путину потребуется более четырех лет и почти два миллиона погибших солдат, если он захочет захватить территории, которые он уже объявил частью России".Прямо, по-солдатски грубо, но зато честно и в лицо. Зачем вот эти все дипломатические пируэты и двусмысленности? Разве непонятно, что непреодолимый "оборонительный пояс" — это "десятки километров противотанковых препятствий, окопов, минных полей и бункеров"? Разве вы не в курсе, что этот район "считается одной из самых сильно укрепленных зон в Европе со времен Второй мировой войны"? Вот то-то. Правда, Минобороны Великобритании с таким же пафосом делало подобные прогнозы и перед штурмом Мариуполя, и перед падением Бахмута (которые тоже были "неприступными фортециями"), но это неважно — ошибаться могут все.И вообще, у России с остающейся частью Донбасса как-то не складывается — лучше даже за нее не браться. Судите сами. Зеленский заявил: "Истории о том, что они захватят наш Донбасс к концу года, — это пустая болтовня". А он военную стратегию может объяснить с помощью салфетки и ложечки даже младенцу. Освобождать Донбасс до конца — это еще и плевать на людей: по свежим данным от уважаемого всеми Киевского института социологии, "75 процентов украинцев против передачи территорий Донбасса России". А, ну раз так, то ладно.Кроме того, Запад ведь с нами (то есть с ними): и бывший гольфист Стубб, ставший президентом Финляндии, заявил, что "Краматорск и Славянск — бастион против орд гуннов", и евродипломатка Каллас сообразила, что "дать России захватить территории — это ловушка Путина", в которую он хочет их заманить, и чешский премьер Фиала всех предупредил, что "амбиции России не ограничиваются Донецкой и Луганской областями на востоке Украины", а освобождение Донбасса "является для стран восточного фланга ЕС и НАТО экзистенциальной угрозой". А это очень-очень неприлично.Даже если русские не знают, в какой руке держать ложечку, то Зеленский при всем желании убрать ВСУ из Донбасса не может. Тут и главные правосеки ему угрожают, что он "станет трупом", если согласится вывести войска из Донбасса, и конституция с мраморным полом киевским танцорам мешают, и сдача Донбасса станет для населения Украины "моральным поражением" и "национальным позором". Ну никак нельзя, то есть вопрос закрыт.Получается, России остается принять, что Киев остающуюся под его контролем часть Донбасса добровольно не отдаст, а это обнуляет важную часть переговорной позиции нашей страны и по факту замораживает переговоры.Мы же на переговоры и поиск мирного решения настроены очень серьезно, а раз договоренностям российского и американского президентов мешает слово "добровольно", то придется вывести его за скобки, что сейчас и делают наши бойцы, заваривающие в Донбассе котлы тут и там.На днях в Сарове Владимир Путин напомнил Западу, что война началась не в 2022 году, а в 2014-м в Донбассе, когда против мирного населения начали использовать танки и авиацию. И есть все основания полагать, что война приблизится к своей неизбежной развязке тоже здесь, когда над хваленым "поясом крепостей" будет поднят флаг России.
донбасс
россия
украина
европа
Кирилл Стрельников
Для того чтобы следить за успехами русской армии на украинском фронте, не нужны подробные сводки с картами и стрелками: достаточно прислушаться, на какой ноте сейчас доносятся визги с Украины и из Европы. Если клавиатуры не хватает, значит, все в порядке, то есть в приемных покоях Бандеры наблюдается давка даже в нерабочие часы.
Прямо сейчас от напряжения связок у хора киево-брюссельских мальчиков-зайчиков из глаз идет кровь, а припев состоит только из одного слова: Донбасс.
Последние сутки западные и украинские СМИ прилежно демонстрируют "эффект Барбры Стрейзанд", когда отчаянные попытки что-то отрицать привлекают к неприятной теме еще большее внимание. Паровозом пошла публикация в The New York Times под названием "Все переговоры по Украине ведут к Донбассу", а вчера в испанской газете El Pais вышел мощный материал "Донбасс — заветная цель Кремля в проекте "Новороссия".
По версии издания, "мечта российского лидера (об освобождении всего Донбасса) имеет явные последствия для конфликта и обороны Украины", а "полный контроль над промышленным регионом Восточной Украины станет большой победой для Путина и поставит Киев под угрозу нового вторжения".
По мнению западных военных экспертов, упомянутых в материале, "если находящиеся в центре сопротивления Краматорск и Славянск падут, Россия сможет продвинуться в Днепропетровскую область и к "становому хребту" Украины — Днепру". Почему? Потому, что "за "поясом крепостей" нет оборонительных сооружений, а значит, Украина потеряет все преимущества в защите остальной территории".
Но этого никогда не произойдет, потому что такого просто не может быть.
Оказывается, бояться совершенно нечего, потому что на укрепление Славянска, Краматорска и Константиновки Украина потратила 11 лет, "главные усилия Киева сосредоточены на защите этой территории" и "чтобы оккупировать оставшийся Донбасс, России потребуется несколько лет".
Но вдруг журналисты ошибаются и Путин уже заглядывает через плечо? Ура, на подмогу с неоспоримыми фактами и сверхсекретными данными поспешило Министерство обороны Великобритании, по совершенному совпадению тоже вчера опубликовавшее доклад по подконтрольным Киеву остаткам Донбасса, которым абсолютно ничего не угрожает.
Сверхофициальный документ мощнейшего военного ведомства, которое никогда не спит, кроме перерывов на файф-о-клок, закрывает вопрос с Донбассом на веки вечные и разбивает мечты Путина на мелкие осколки. Аргументы бесстрастны и холодны, как вчерашний йоркширский пудинг: "Москва очень далека от возможности силой захватить эти территории". А если конкретно, то "Владимиру Путину потребуется более четырех лет и почти два миллиона погибших солдат, если он захочет захватить территории, которые он уже объявил частью России".
Прямо, по-солдатски грубо, но зато честно и в лицо. Зачем вот эти все дипломатические пируэты и двусмысленности? Разве непонятно, что непреодолимый "оборонительный пояс" — это "десятки километров противотанковых препятствий, окопов, минных полей и бункеров"? Разве вы не в курсе, что этот район "считается одной из самых сильно укрепленных зон в Европе со времен Второй мировой войны"? Вот то-то. Правда, Минобороны Великобритании с таким же пафосом делало подобные прогнозы и перед штурмом Мариуполя, и перед падением Бахмута (которые тоже были "неприступными фортециями"), но это неважно — ошибаться могут все.
И вообще, у России с остающейся частью Донбасса как-то не складывается — лучше даже за нее не браться. Судите сами. Зеленский заявил: "Истории о том, что они захватят наш Донбасс к концу года, — это пустая болтовня". А он военную стратегию может объяснить с помощью салфетки и ложечки даже младенцу. Освобождать Донбасс до конца — это еще и плевать на людей: по свежим данным от уважаемого всеми Киевского института социологии, "75 процентов украинцев против передачи территорий Донбасса России". А, ну раз так, то ладно.
Кроме того, Запад ведь с нами (то есть с ними): и бывший гольфист Стубб, ставший президентом Финляндии, заявил, что "Краматорск и Славянск — бастион против орд гуннов", и евродипломатка Каллас сообразила, что "дать России захватить территории — это ловушка Путина", в которую он хочет их заманить, и чешский премьер Фиала всех предупредил, что "амбиции России не ограничиваются Донецкой и Луганской областями на востоке Украины", а освобождение Донбасса "является для стран восточного фланга ЕС и НАТО экзистенциальной угрозой". А это очень-очень неприлично.
Даже если русские не знают, в какой руке держать ложечку, то Зеленский при всем желании убрать ВСУ из Донбасса не может. Тут и главные правосеки ему угрожают, что он "станет трупом", если согласится вывести войска из Донбасса, и конституция с мраморным полом киевским танцорам мешают, и сдача Донбасса станет для населения Украины "моральным поражением" и "национальным позором". Ну никак нельзя, то есть вопрос закрыт.
Получается, России остается принять, что Киев остающуюся под его контролем часть Донбасса добровольно не отдаст, а это обнуляет важную часть переговорной позиции нашей страны и по факту замораживает переговоры.
Мы же на переговоры и поиск мирного решения настроены очень серьезно, а раз договоренностям российского и американского президентов мешает слово "добровольно", то придется вывести его за скобки, что сейчас и делают наши бойцы, заваривающие в Донбассе котлы тут и там.
На днях в Сарове Владимир Путин напомнил Западу, что война началась не в 2022 году, а в 2014-м в Донбассе, когда против мирного населения начали использовать танки и авиацию. И есть все основания полагать, что война приблизится к своей неизбежной развязке тоже здесь, когда над хваленым "поясом крепостей" будет поднят флаг России.
