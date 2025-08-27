https://ria.ru/20250827/uillis-2037771279.html

Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из-за болезни

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Американский актер, музыкант и продюсер Брюс Уиллис не может говорить из-за прогрессирующей деменции, его семья разместила его в отдельном доме с круглосуточной медицинской поддержкой, сообщила супруга актера, английская актриса и фотомодель Эмма Хеминг в интервью телеканалу ABC. В марте 2022 года семья Уиллиса сообщила об уходе Брюса Уиллиса из киноиндустрии, так как ему диагностировали афазию, которая ухудшает когнитивные способности. В интервью ABC супруга актера рассказала о своей новой книге "Неожиданное путешествие" (The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path), в которой рассказывается о жизни и диагнозе Уиллиса. По словам Хеминг, после долгой борьбы с болезнью мозг актера "подводит", и его способность общаться исчезает. Хеминг также рассказала о первых признаках появления заболевания: Уиллис забывал свои реплики при съемках, а с семьей вел себя отстраненно и холодно. "У Брюса в целом хорошее здоровье. Просто мозг его подводит. Речь уходит, и <...> мы научились адаптироваться. Мы общаемся с ним по-другому", — заявила Хеминг. Фрагмент интервью опубликован на сайте телеканала. Супруга Уиллиса отметила, что актер тем не менее чуть-чуть узнает свою семью. По словам Хеминг, она и остальные родственники все еще видят "слабые отголоски" прежнего Уиллиса. Однако из-за прогрессирующей болезни семья приняла решение разместить актера во "втором доме", где за ним круглосуточно присматривают медицинские специалисты. По ее словам, это одноэтажное здание, в котором Уиллису удобно передвигаться и где сведен до минимума шум, который может быть раздражающим для пациентов, страдающих от лобно-височной деменции. "Когда мы приходим навестить, мы либо остаемся снаружи, либо смотрим фильм, <...> главное — быть там, с Брюсом. Так хорошо видеть, сколько друзей Брюса приходят его навестить", — добавляет Хеминг. Всего Брюс Уиллис сыграл около 130 киноролей. Актер снимался в таких популярных фильмах, как "Крепкий орешек" (Die Hard, 1988) "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994), "Двенадцать обезьян" (Twelve Monkeys, 1995), "Четыре комнаты" (Four Rooms, 1995), "Пятый элемент" (Fifth Element, 1997), "Армагеддон" (Armageddon, 1998), "Девять ярдов" (Whole Nine Yards, 2000), "Город грехов" (Sin City, 2005) и других.

