Конфликты в регионе показали важность систем ПВО, заявил Эрдоган - РИА Новости, 27.08.2025
18:50 27.08.2025 (обновлено: 19:01 27.08.2025)
Конфликты в регионе показали важность систем ПВО, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликты в регионе показали важность систем ПВО, ни одна страна не может смотреть в будущее без них. РИА Новости, 27.08.2025
АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликты в регионе показали важность систем ПВО, ни одна страна не может смотреть в будущее без них. "В последние годы мы стали свидетелями конфликтов вокруг нас, которые показали, насколько важны системы воздушной обороны. Ни одна страна, не способная разработать собственный радар и собственные системы воздушной обороны, не может с уверенностью смотреть в будущее. Тонкая грань между тем, чтобы быть за столом переговоров и быть в меню, - это системы воздушной обороны и нападения", - заявил турецкий лидер, выступая в церемонии закладки фундамента нового проекта, реализуемого государственным оборонным подрядчиком Aselsan. По его словам, поставка одной системы ПВО дальнего радиуса действия и 10 связанных с ней транспортных средств станет поворотным моментом в воздушной обороне страны. "Система среднего радиуса действия Hisar еще больше усилит нашу сдерживающую способность. Система радиоэлектронной борьбы выведет нашу страну на новый уровень в этой области. Конечно, мы не остановимся на достигнутом, а будем продолжать разрабатывать и вводить в эксплуатацию все больше систем с новыми возможностями. С системой "Стальной купол" мы выйдем на новый уровень в сфере противовоздушной обороны", - сказал Эрдоган. Турция разрабатывает многоуровневую систему противовоздушной обороны "Стальной купол", утверждается, что такая система ПВО является более комплексной, чем израильский "Железный купол". Тема обсуждалась на заседании ведомств по оборонной промышленности под председательством президента Турции. Ранее газета Hurriyet утверждала, что Турция может подключить закупленные у России ЗРК С-400 в разрабатываемую систему ПВО.
в мире, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, hurriyet, с-400 «триумф»
В мире, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Hurriyet, С-400 «Триумф»
Конфликты в регионе показали важность систем ПВО, заявил Эрдоган

Эрдоган: ни одна страна не может смотреть в будущее без систем ПВО

© Getty Images / Anadolu/Ercin ErturkПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии поставки многоуровневой системы ПВО Турции
© Getty Images / Anadolu/Ercin Erturk
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии поставки многоуровневой системы ПВО Турции
АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликты в регионе показали важность систем ПВО, ни одна страна не может смотреть в будущее без них.
"В последние годы мы стали свидетелями конфликтов вокруг нас, которые показали, насколько важны системы воздушной обороны. Ни одна страна, не способная разработать собственный радар и собственные системы воздушной обороны, не может с уверенностью смотреть в будущее. Тонкая грань между тем, чтобы быть за столом переговоров и быть в меню, - это системы воздушной обороны и нападения", - заявил турецкий лидер, выступая в церемонии закладки фундамента нового проекта, реализуемого государственным оборонным подрядчиком Aselsan.
По его словам, поставка одной системы ПВО дальнего радиуса действия и 10 связанных с ней транспортных средств станет поворотным моментом в воздушной обороне страны.
"Система среднего радиуса действия Hisar еще больше усилит нашу сдерживающую способность. Система радиоэлектронной борьбы выведет нашу страну на новый уровень в этой области. Конечно, мы не остановимся на достигнутом, а будем продолжать разрабатывать и вводить в эксплуатацию все больше систем с новыми возможностями. С системой "Стальной купол" мы выйдем на новый уровень в сфере противовоздушной обороны", - сказал Эрдоган.
Турция разрабатывает многоуровневую систему противовоздушной обороны "Стальной купол", утверждается, что такая система ПВО является более комплексной, чем израильский "Железный купол". Тема обсуждалась на заседании ведомств по оборонной промышленности под председательством президента Турции. Ранее газета Hurriyet утверждала, что Турция может подключить закупленные у России ЗРК С-400 в разрабатываемую систему ПВО.
Иран заменил поврежденные во время атак Израиля средства ПВО
20 июля, 13:33
 
В миреТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганHurriyetС-400 «Триумф»
 
 
