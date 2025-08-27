Эрдоган рассказал о развитии системы ПВО в стране
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии поставки многоуровневой системы ПВО Турции
АНКАРА, 27 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти передают ВС страны 47 единиц транспортных средств общей стоимостью в 460 миллионов долларов для противовоздушной обороны республики.
"Сегодня мы передаем нашим вооруженным силам 47 единиц транспортных средств стоимостью в 460 миллионов долларов, которые вселят уверенность друзьям и страх врагам, а также систему "Небесный купол" ("Стальной купол"), состоящую из транспортных средств", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии поставки многоуровневой системы ПВО Турции Çelik Kubbe ("Стальной купол"), открытия ряда объектов и закладки фундамента технологической базы Aselsan на производственной территории Огулбей в Анкаре.
По словам президента, в ближайшие 50 лет Турция станет государством, которое "не только удовлетворяет свои собственные потребности, но и определяет направление развития мировых технологий".
Турция разрабатывает многоуровневую систему противовоздушной обороны "Стальной купол", утверждая, что такая система ПВО - более комплексная, чем израильский "Железный купол". Тема обсуждалась на заседании ведомств по оборонной промышленности под председательством турецкого президента. Ранее газета Hürriyet утверждала, что республика может подключить закупленные у России ЗРК С-400 в разрабатываемую систему противовоздушной обороны.