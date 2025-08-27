https://ria.ru/20250827/turtsija-2037946807.html

Эрдоган рассказал о развитии системы ПВО в стране

Эрдоган рассказал о развитии системы ПВО в стране - РИА Новости, 27.08.2025

Эрдоган рассказал о развитии системы ПВО в стране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти передают ВС страны 47 единиц транспортных средств общей стоимостью в 460 миллионов долларов для... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T18:53:00+03:00

2025-08-27T18:53:00+03:00

2025-08-27T19:01:00+03:00

в мире

турция

анкара (провинция)

россия

реджеп тайип эрдоган

с-400 «триумф»

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037948467_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_462a46c23e632cabab7c95e27d1206ee.jpg

АНКАРА, 27 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти передают ВС страны 47 единиц транспортных средств общей стоимостью в 460 миллионов долларов для противовоздушной обороны республики. "Сегодня мы передаем нашим вооруженным силам 47 единиц транспортных средств стоимостью в 460 миллионов долларов, которые вселят уверенность друзьям и страх врагам, а также систему "Небесный купол" ("Стальной купол"), состоящую из транспортных средств", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии поставки многоуровневой системы ПВО Турции Çelik Kubbe ("Стальной купол"), открытия ряда объектов и закладки фундамента технологической базы Aselsan на производственной территории Огулбей в Анкаре. По словам президента, в ближайшие 50 лет Турция станет государством, которое "не только удовлетворяет свои собственные потребности, но и определяет направление развития мировых технологий". Турция разрабатывает многоуровневую систему противовоздушной обороны "Стальной купол", утверждая, что такая система ПВО - более комплексная, чем израильский "Железный купол". Тема обсуждалась на заседании ведомств по оборонной промышленности под председательством турецкого президента. Ранее газета Hürriyet утверждала, что республика может подключить закупленные у России ЗРК С-400 в разрабатываемую систему противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20250827/turtsiya-2037946146.html

турция

анкара (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, анкара (провинция), россия, реджеп тайип эрдоган, с-400 «триумф»