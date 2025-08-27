Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 27.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 27.08.2025 (обновлено: 12:17 27.08.2025)
ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока"
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили до 215 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили до 215 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду."Противник потерял до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.В министерстве обороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Березовое, Гавриловка, Сосновка, Январское Днепропетровской области и Новогригоровка Запорожской области.
ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили до 215 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду.
"Противник потерял до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В министерстве обороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Березовое, Гавриловка, Сосновка, Январское Днепропетровской области и Новогригоровка Запорожской области.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Российские военные поразили наземный дрон ВСУ под Константиновкой в ДНР
