ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 27.08.2025
ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока"
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили до 215 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили до 215 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду."Противник потерял до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.В министерстве обороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Березовое, Гавриловка, Сосновка, Январское Днепропетровской области и Новогригоровка Запорожской области.
