Суд лишил званий трех генералов МВД из Петербурга
Суд лишил званий трех генералов МВД из Петербурга - РИА Новости, 27.08.2025
Суд лишил званий трех генералов МВД из Петербурга
Хамовнический суд Москвы лишил званий трех генералов МВД из Санкт-Петербурга Сергея Умнова, Ивана Абакумова, и Алексея Семенова, обвиняемых во взяточничестве,... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы лишил званий трех генералов МВД из Санкт-Петербурга Сергея Умнова, Ивана Абакумова, и Алексея Семенова, обвиняемых во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Лишить Умнова звания генерал-лейтенант полиции", - следует из приговора. Абакумова и Семёнова лишили званий генерал-майора полиции. Кроме того, суд постановил лишить их госнаград. Умнов, Абакумов и Семенов осуждены на 12, 11,5 и 10,5 лет, отбывать которые им предстоит в колонии строгого режима. Согласно обвинительному заключению, ранее озвученному в суде, сумма взяток составила около 64 миллионов 650 тысяч рублей. Вину в суде генералы не признали.
Суд лишил званий трех генералов МВД из Петербурга
Суд лишил званий трех генералов МВД из Петербурга по делу о взятках
