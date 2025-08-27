Рейтинг@Mail.ru
Суд лишил званий трех генералов МВД из Петербурга
13:50 27.08.2025
Суд лишил званий трех генералов МВД из Петербурга
Суд лишил званий трех генералов МВД из Петербурга
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы лишил званий трех генералов МВД из Санкт-Петербурга Сергея Умнова, Ивана Абакумова, и Алексея Семенова, обвиняемых во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Лишить Умнова звания генерал-лейтенант полиции", - следует из приговора. Абакумова и Семёнова лишили званий генерал-майора полиции. Кроме того, суд постановил лишить их госнаград. Умнов, Абакумов и Семенов осуждены на 12, 11,5 и 10,5 лет, отбывать которые им предстоит в колонии строгого режима. Согласно обвинительному заключению, ранее озвученному в суде, сумма взяток составила около 64 миллионов 650 тысяч рублей. Вину в суде генералы не признали.
Суд лишил званий трех генералов МВД из Петербурга

Сергей Умнов, Алексей Семенов и Иван Абакумов в суде
Сергей Умнов, Алексей Семенов и Иван Абакумов в суде. Архивное фото
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у генерала Кузнецова
