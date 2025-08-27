Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит иск Большого театра к спекулянтам
Культура
Культура
 
08:21 27.08.2025
Суд рассмотрит иск Большого театра к спекулянтам
Суд рассмотрит иск Большого театра к спекулянтам
Тверской суд Москвы рассмотрит иск Большого театра о взыскании компенсации с мошенников, осужденных за продажу от его имени билетов по завышенным ценам
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы рассмотрит иск Большого театра о взыскании компенсации с мошенников, осужденных за продажу от его имени билетов по завышенным ценам, сказано в судебных документах, которые изучило РИА Новости. "Заявление принято к производству. Беседа по иску назначена на 18 сентября", - сказано в материалах. Ответчиками по иску указаны Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова. По данным следствия, в феврале 2017 года они создали сайты-двойники Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Консерватории имени Чайковского, международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" и через них незаконно продавали билеты по завышенным ценам. В 2024 году суд признал их виновными в мошенничестве и незаконном использовании средств индивидуализации товаров и приговорил к условным и реальным срокам – вплоть до 7,5 лет колонии. Этим летом Большой театр обратился в суд с иском о компенсации за нарушение исключительного права. Сначала иск оставили без движения, но затем суд принял его к рассмотрению.
Здание Большого театра
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Здание Большого театра. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы рассмотрит иск Большого театра о взыскании компенсации с мошенников, осужденных за продажу от его имени билетов по завышенным ценам, сказано в судебных документах, которые изучило РИА Новости.
"Заявление принято к производству. Беседа по иску назначена на 18 сентября", - сказано в материалах.
Ответчиками по иску указаны Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова. По данным следствия, в феврале 2017 года они создали сайты-двойники Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Консерватории имени Чайковского, международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" и через них незаконно продавали билеты по завышенным ценам. В 2024 году суд признал их виновными в мошенничестве и незаконном использовании средств индивидуализации товаров и приговорил к условным и реальным срокам – вплоть до 7,5 лет колонии.
Этим летом Большой театр обратился в суд с иском о компенсации за нарушение исключительного права. Сначала иск оставили без движения, но затем суд принял его к рассмотрению.
