https://ria.ru/20250827/sud-2037757059.html
Суд рассмотрит иск Большого театра к спекулянтам
Суд рассмотрит иск Большого театра к спекулянтам - РИА Новости, 27.08.2025
Суд рассмотрит иск Большого театра к спекулянтам
Тверской суд Москвы рассмотрит иск Большого театра о взыскании компенсации с мошенников, осужденных за продажу от его имени билетов по завышенным ценам, сказано РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T08:21:00+03:00
2025-08-27T08:21:00+03:00
2025-08-27T08:21:00+03:00
культура
большой театр
россия
происшествия
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40233/12/402331269_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_57ee84daa452adf2fbb67e269c754f33.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы рассмотрит иск Большого театра о взыскании компенсации с мошенников, осужденных за продажу от его имени билетов по завышенным ценам, сказано в судебных документах, которые изучило РИА Новости. "Заявление принято к производству. Беседа по иску назначена на 18 сентября", - сказано в материалах. Ответчиками по иску указаны Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова. По данным следствия, в феврале 2017 года они создали сайты-двойники Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Консерватории имени Чайковского, международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" и через них незаконно продавали билеты по завышенным ценам. В 2024 году суд признал их виновными в мошенничестве и незаконном использовании средств индивидуализации товаров и приговорил к условным и реальным срокам – вплоть до 7,5 лет колонии. Этим летом Большой театр обратился в суд с иском о компенсации за нарушение исключительного права. Сначала иск оставили без движения, но затем суд принял его к рассмотрению.
https://ria.ru/20250825/obman-2037103025.html
https://ria.ru/20250825/servis-2037546094.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40233/12/402331269_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d0f8b9357d442fcd72845ab3474e7685.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большой театр, россия, происшествия, мошенники, мошенничество
Культура, Большой театр, Россия, Происшествия, мошенники, Мошенничество
Суд рассмотрит иск Большого театра к спекулянтам
Суд рассмотрит иск Большого театра к спекулировавшим билетами мошенникам