https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037778298.html

Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР

Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР - РИА Новости, 27.08.2025

Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР

Российские бойцы выбили ВСУ из укрепрайонов на трех направлениях у Торского в ДНР на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T07:04:00+03:00

2025-08-27T07:04:00+03:00

2025-08-27T12:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

андрей марочко

денис пушилин

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db92d3d9a4ea55b796cd27c41d85eb04.jpg

ЛУГАНСК, 27 авг — РИА Новости. Российские бойцы выбили ВСУ из укрепрайонов на трех направлениях у Торского в ДНР на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "В результате сосредоточенных комбинированных ударов наши войска уничтожили ряд укрепрайонов противника в Торском в ДНР и его окрестностях, что позволило продвинуться сразу по трем направлениям в данном районе. Также из-за плотного натиска наших войск украинские боевики оставили занимаемые позиции в 1,5 километра прибрежной зоны реки Желобок, увеличив тем самым межпозиционное пространство", — сообщил Марочко агентству. Он добавил, что ВС России заняли в ходе боев все лесополосы юго-восточнее Торского и продолжают развивать успех. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные расширяют зону контроля на Краснолиманском направлении. Был освобожден населенный пункт Среднее. Ожесточенные бои развернулись в районе населенных пунктов Торское и Шандриголово.

https://ria.ru/20250826/vojska-2037584511.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, андрей марочко, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины