Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 27.08.2025 (обновлено: 12:45 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037778298.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР - РИА Новости, 27.08.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Российские бойцы выбили ВСУ из укрепрайонов на трех направлениях у Торского в ДНР на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T07:04:00+03:00
2025-08-27T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
андрей марочко
денис пушилин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db92d3d9a4ea55b796cd27c41d85eb04.jpg
ЛУГАНСК, 27 авг — РИА Новости. Российские бойцы выбили ВСУ из укрепрайонов на трех направлениях у Торского в ДНР на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "В результате сосредоточенных комбинированных ударов наши войска уничтожили ряд укрепрайонов противника в Торском в ДНР и его окрестностях, что позволило продвинуться сразу по трем направлениям в данном районе. Также из-за плотного натиска наших войск украинские боевики оставили занимаемые позиции в 1,5 километра прибрежной зоны реки Желобок, увеличив тем самым межпозиционное пространство", — сообщил Марочко агентству. Он добавил, что ВС России заняли в ходе боев все лесополосы юго-восточнее Торского и продолжают развивать успех. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные расширяют зону контроля на Краснолиманском направлении. Был освобожден населенный пункт Среднее. Ожесточенные бои развернулись в районе населенных пунктов Торское и Шандриголово.
https://ria.ru/20250826/vojska-2037584511.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d08695c27b2aacb4c295d4bc2fd46c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, андрей марочко, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР

Марочко: ВС РФ выбили ВСУ из укрепрайонов на трех направлениях у Торского

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 27 авг — РИА Новости. Российские бойцы выбили ВСУ из укрепрайонов на трех направлениях у Торского в ДНР на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
"В результате сосредоточенных комбинированных ударов наши войска уничтожили ряд укрепрайонов противника в Торском в ДНР и его окрестностях, что позволило продвинуться сразу по трем направлениям в данном районе. Также из-за плотного натиска наших войск украинские боевики оставили занимаемые позиции в 1,5 километра прибрежной зоны реки Желобок, увеличив тем самым межпозиционное пространство", — сообщил Марочко агентству.
Он добавил, что ВС России заняли в ходе боев все лесополосы юго-восточнее Торского и продолжают развивать успех.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные расширяют зону контроля на Краснолиманском направлении. Был освобожден населенный пункт Среднее. Ожесточенные бои развернулись в районе населенных пунктов Торское и Шандриголово.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Марочко рассказал, насколько российские войска продвинулись в Купянске
Вчера, 08:32
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоДенис ПушилинВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала