https://ria.ru/20250827/spetsoperatsiya-2037778298.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР - РИА Новости, 27.08.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Российские бойцы выбили ВСУ из укрепрайонов на трех направлениях у Торского в ДНР на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T07:04:00+03:00
2025-08-27T07:04:00+03:00
2025-08-27T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
андрей марочко
денис пушилин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db92d3d9a4ea55b796cd27c41d85eb04.jpg
ЛУГАНСК, 27 авг — РИА Новости. Российские бойцы выбили ВСУ из укрепрайонов на трех направлениях у Торского в ДНР на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "В результате сосредоточенных комбинированных ударов наши войска уничтожили ряд укрепрайонов противника в Торском в ДНР и его окрестностях, что позволило продвинуться сразу по трем направлениям в данном районе. Также из-за плотного натиска наших войск украинские боевики оставили занимаемые позиции в 1,5 километра прибрежной зоны реки Желобок, увеличив тем самым межпозиционное пространство", — сообщил Марочко агентству. Он добавил, что ВС России заняли в ходе боев все лесополосы юго-восточнее Торского и продолжают развивать успех. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные расширяют зону контроля на Краснолиманском направлении. Был освобожден населенный пункт Среднее. Ожесточенные бои развернулись в районе населенных пунктов Торское и Шандриголово.
https://ria.ru/20250826/vojska-2037584511.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d08695c27b2aacb4c295d4bc2fd46c7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, андрей марочко, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Марочко: ВС РФ выбили ВСУ из укрепрайонов на трех направлениях у Торского