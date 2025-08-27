https://ria.ru/20250827/sanktsii-2037778139.html

Новый пакет санкций ЕС может оказаться неэффективным, считают в Турции

АНКАРА, 27 авг - РИА Новости. Анонсируемый ЕС новый пакет санкций против России не создаст особых проблем для турецкой экономики, если будет направлен конкретно против физических лиц, поделился с РИА Новости мнением зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября. Новый пакет европейских санкций против России не будет включать значительных новых ограничений на продажи энергоресурсов, утверждало издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. "Если санкции направлены против конкретных физлиц, то они не будут иметь никакого эффекта. Мы пока не знаем точного содержания. Но пока не вижу смысла паниковать раньше времени", - заявил политик, отвечая на вопрос о вероятных сложностях для турецкой экономики. Он отметил, ЕС и раньше вводила санкции против банков и нефтегазовых компаний России. "Разве банки и нефтегазовые компании не были ранее включены в санкционный список? Конец мира не наступил", - сказал Топкурулу. Ранее источник в государственном финансовом секторе Турции заявлял РИА Новости, что анонсируемый в сентябре новый пакет санкций ЕС против России влечет определенные риски для турецкой экономики, в частности банков, сейчас власти республики анализируют, сколько страна может потерять в операциях. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

