Рейтинг@Mail.ru
Новый пакет санкций ЕС может оказаться неэффективным, считают в Турции - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/sanktsii-2037778139.html
Новый пакет санкций ЕС может оказаться неэффективным, считают в Турции
Новый пакет санкций ЕС может оказаться неэффективным, считают в Турции - РИА Новости, 27.08.2025
Новый пакет санкций ЕС может оказаться неэффективным, считают в Турции
Анонсируемый ЕС новый пакет санкций против России не создаст особых проблем для турецкой экономики, если будет направлен конкретно против физических лиц,... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T07:03:00+03:00
2025-08-27T07:03:00+03:00
в мире
россия
турция
москва
урсула фон дер ляйен
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
АНКАРА, 27 авг - РИА Новости. Анонсируемый ЕС новый пакет санкций против России не создаст особых проблем для турецкой экономики, если будет направлен конкретно против физических лиц, поделился с РИА Новости мнением зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября. Новый пакет европейских санкций против России не будет включать значительных новых ограничений на продажи энергоресурсов, утверждало издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. "Если санкции направлены против конкретных физлиц, то они не будут иметь никакого эффекта. Мы пока не знаем точного содержания. Но пока не вижу смысла паниковать раньше времени", - заявил политик, отвечая на вопрос о вероятных сложностях для турецкой экономики. Он отметил, ЕС и раньше вводила санкции против банков и нефтегазовых компаний России. "Разве банки и нефтегазовые компании не были ранее включены в санкционный список? Конец мира не наступил", - сказал Топкурулу. Ранее источник в государственном финансовом секторе Турции заявлял РИА Новости, что анонсируемый в сентябре новый пакет санкций ЕС против России влечет определенные риски для турецкой экономики, в частности банков, сейчас власти республики анализируют, сколько страна может потерять в операциях. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250826/sanktsii-2037665767.html
https://ria.ru/20250826/riski-2037604257.html
россия
турция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, москва, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, politico
В мире, Россия, Турция, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico
Новый пакет санкций ЕС может оказаться неэффективным, считают в Турции

Политик Топкурулу: новый пакет санкций ЕС может оказаться неэффективным

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 27 авг - РИА Новости. Анонсируемый ЕС новый пакет санкций против России не создаст особых проблем для турецкой экономики, если будет направлен конкретно против физических лиц, поделился с РИА Новости мнением зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября. Новый пакет европейских санкций против России не будет включать значительных новых ограничений на продажи энергоресурсов, утверждало издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Премьер Канады обсудил с Мерцем возможные санкции против России
Вчера, 14:36
"Если санкции направлены против конкретных физлиц, то они не будут иметь никакого эффекта. Мы пока не знаем точного содержания. Но пока не вижу смысла паниковать раньше времени", - заявил политик, отвечая на вопрос о вероятных сложностях для турецкой экономики.
Он отметил, ЕС и раньше вводила санкции против банков и нефтегазовых компаний России. "Разве банки и нефтегазовые компании не были ранее включены в санкционный список? Конец мира не наступил", - сказал Топкурулу.
Ранее источник в государственном финансовом секторе Турции заявлял РИА Новости, что анонсируемый в сентябре новый пакет санкций ЕС против России влечет определенные риски для турецкой экономики, в частности банков, сейчас власти республики анализируют, сколько страна может потерять в операциях.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги Турции и ЕС - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Источник: новые антироссийские санкции ЕС могут повлиять на Турцию
Вчера, 10:42
 
В миреРоссияТурцияМоскваУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала