Минпросвещения не будет насильно переводить педагогов в мессенджер MAX
2025-08-27T21:58:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
google
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ не будет насильно осуществлять переход педагогов в национальный мессенджер MAX, сообщил глава министерства Сергей Кравцов, выразив уверенность, что его удобство и безопасность будут способствовать тому, что система образования перейдет на него "максимально быстро". Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход осуществлять, но мы видим, что абсолютно удобный, понятный интерфейс и, самое главное, защищенные данные", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на канале Россия 1. Кравцов добавил, что родители и педагоги должны понимать преимущества национального мессенджера. "Я уверен, что это понимают учителя, это понимают родители, и здесь максимально быстро система образования перейдет на национальный мессенджер", - заключил глава Минпросвещения РФ. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
россия
