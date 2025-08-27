Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения не будет насильно переводить педагогов в мессенджер MAX
27.08.2025
21:58 27.08.2025 (обновлено: 21:59 27.08.2025)
Минпросвещения не будет насильно переводить педагогов в мессенджер MAX
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ не будет насильно осуществлять переход педагогов в национальный мессенджер MAX, сообщил глава министерства Сергей Кравцов, выразив уверенность, что его удобство и безопасность будут способствовать тому, что система образования перейдет на него "максимально быстро".

"Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход осуществлять, но мы видим, что абсолютно удобный, понятный интерфейс и, самое главное, защищенные данные", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на канале Россия 1.

Кравцов добавил, что родители и педагоги должны понимать преимущества национального мессенджера.

"Я уверен, что это понимают учителя, это понимают родители, и здесь максимально быстро система образования перейдет на национальный мессенджер", - заключил глава Минпросвещения РФ.

VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
общество, россия, сергей кравцов, google
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Google
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ не будет насильно осуществлять переход педагогов в национальный мессенджер MAX, сообщил глава министерства Сергей Кравцов, выразив уверенность, что его удобство и безопасность будут способствовать тому, что система образования перейдет на него "максимально быстро".
"Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход осуществлять, но мы видим, что абсолютно удобный, понятный интерфейс и, самое главное, защищенные данные", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на канале Россия 1.
Кравцов добавил, что родители и педагоги должны понимать преимущества национального мессенджера.
"Я уверен, что это понимают учителя, это понимают родители, и здесь максимально быстро система образования перейдет на национальный мессенджер", - заключил глава Минпросвещения РФ.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
loader
