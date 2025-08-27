https://ria.ru/20250827/rossiya-2037973252.html

Минпросвещения не будет насильно переводить педагогов в мессенджер MAX

2025-08-27T21:58:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

google

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:148:2500:1554_1920x0_80_0_0_05dbc790609951f4aead7b78cad3a307.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ не будет насильно осуществлять переход педагогов в национальный мессенджер MAX, сообщил глава министерства Сергей Кравцов, выразив уверенность, что его удобство и безопасность будут способствовать тому, что система образования перейдет на него "максимально быстро". Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход осуществлять, но мы видим, что абсолютно удобный, понятный интерфейс и, самое главное, защищенные данные", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на канале Россия 1. Кравцов добавил, что родители и педагоги должны понимать преимущества национального мессенджера. "Я уверен, что это понимают учителя, это понимают родители, и здесь максимально быстро система образования перейдет на национальный мессенджер", - заключил глава Минпросвещения РФ. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

россия

2025

