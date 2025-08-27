Рейтинг@Mail.ru
На Невском проспекте в Петербурге завершился ремонт дорожного покрытия - РИА Новости, 27.08.2025
13:00 27.08.2025 (обновлено: 22:44 27.08.2025)
На Невском проспекте в Петербурге завершился ремонт дорожного покрытия
На Невском проспекте в Петербурге завершился ремонт дорожного покрытия - РИА Новости, 27.08.2025
На Невском проспекте в Петербурге завершился ремонт дорожного покрытия
В Санкт-Петербурге завершился ремонт дорожного покрытия на Невском проспекте, сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 27.08.2025
санкт-петербург
александр беглов
александр невский
общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершился ремонт дорожного покрытия на Невском проспекте, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "Губернатор Александр Беглов сегодня утром провел контрольный осмотр Невского проспекта после завершившегося ремонта и дал старт сквозному автомобильному движению", — говорится в релизе. Всего обновили участок магистрали протяженностью более 2,7 километра. "Перед подрядчиком была поставлена сложная задача — провести ремонт в сжатые сроки и с максимальным качеством. За 13 дней он выполнил сложную работу. Город жестко контролировал каждый шаг. Проверяли качество работ и материалов. Наши дорожные строители еще раз показали свою способность решать любые задачи. Петербург продолжает развитие как мегаполис XXI века, где удобный транспорт и качественные дороги — часть повседневной жизни", — сказал Беглов.Чтобы ускорить ремонтные работы, их разбивали на короткие этапы, что позволило проводить только кратковременные остановки движения. В результате весь процесс занял менее двух недель вместо трех месяцев без потери качества. Одновременно с этим обновили покрытие на Казанском, Зеленом и Аничковом мостах и Дворцовом проезде, а также отремонтировали трамвайные пути на перекрестке Невского и Литейного проспектов. На Невском проспекте в местах повышенной нагрузки для усиления дорожной конструкции уложили более 26 тысяч квадратных метров армированной сетки и два слоя асфальта увеличенной толщины. Усиление сделано для увеличения долговечности покрытия. В верхнем слое применялся щебеночно-мастичный асфальтобетон по стандарту SMA-22. Эту технологию применили в Петербурге впервые. Всего обновлено порядка 74 тысяч квадратных метров проезжей части. Ежедневно на Невском работали 275 человек и 150 единиц техники."Невский проспект — наша визитная карточка, наша история. Главная магистраль нашего города. По нему ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей и общественный транспорт. Туристы начинают знакомство с Петербургом именно отсюда. Проспект должен быть в идеальном состоянии", — отметил губернатор. По его словам, планируется также отремонтировать дорожное покрытие Старо-Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского, включая тротуары. Проектирование началось, работы проведут в следующем году.
санкт-петербург
санкт-петербург, александр беглов, александр невский, общество
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Александр Невский, Общество
На Невском проспекте в Петербурге завершился ремонт дорожного покрытия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершился ремонт дорожного покрытия на Невском проспекте, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"Губернатор Александр Беглов сегодня утром провел контрольный осмотр Невского проспекта после завершившегося ремонта и дал старт сквозному автомобильному движению", — говорится в релизе.
Всего обновили участок магистрали протяженностью более 2,7 километра.
"Перед подрядчиком была поставлена сложная задача — провести ремонт в сжатые сроки и с максимальным качеством. За 13 дней он выполнил сложную работу. Город жестко контролировал каждый шаг. Проверяли качество работ и материалов. Наши дорожные строители еще раз показали свою способность решать любые задачи. Петербург продолжает развитие как мегаполис XXI века, где удобный транспорт и качественные дороги — часть повседневной жизни", — сказал Беглов.
Чтобы ускорить ремонтные работы, их разбивали на короткие этапы, что позволило проводить только кратковременные остановки движения. В результате весь процесс занял менее двух недель вместо трех месяцев без потери качества. Одновременно с этим обновили покрытие на Казанском, Зеленом и Аничковом мостах и Дворцовом проезде, а также отремонтировали трамвайные пути на перекрестке Невского и Литейного проспектов.
На Невском проспекте в местах повышенной нагрузки для усиления дорожной конструкции уложили более 26 тысяч квадратных метров армированной сетки и два слоя асфальта увеличенной толщины. Усиление сделано для увеличения долговечности покрытия. В верхнем слое применялся щебеночно-мастичный асфальтобетон по стандарту SMA-22. Эту технологию применили в Петербурге впервые. Всего обновлено порядка 74 тысяч квадратных метров проезжей части. Ежедневно на Невском работали 275 человек и 150 единиц техники.
"Невский проспект — наша визитная карточка, наша история. Главная магистраль нашего города. По нему ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей и общественный транспорт. Туристы начинают знакомство с Петербургом именно отсюда. Проспект должен быть в идеальном состоянии", — отметил губернатор.
По его словам, планируется также отремонтировать дорожное покрытие Старо-Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского, включая тротуары. Проектирование началось, работы проведут в следующем году.
Санкт-ПетербургАлександр БегловАлександр НевскийОбщество
 
 
