https://ria.ru/20250827/rossiya-2037967889.html

На Невском проспекте в Петербурге завершился ремонт дорожного покрытия

На Невском проспекте в Петербурге завершился ремонт дорожного покрытия - РИА Новости, 27.08.2025

На Невском проспекте в Петербурге завершился ремонт дорожного покрытия

В Санкт-Петербурге завершился ремонт дорожного покрытия на Невском проспекте, сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T13:00:00+03:00

2025-08-27T13:00:00+03:00

2025-08-27T22:44:00+03:00

санкт-петербург

александр беглов

александр невский

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965863490_0:339:3018:2037_1920x0_80_0_0_4549965f356023c1efe47d4d039642f8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершился ремонт дорожного покрытия на Невском проспекте, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "Губернатор Александр Беглов сегодня утром провел контрольный осмотр Невского проспекта после завершившегося ремонта и дал старт сквозному автомобильному движению", — говорится в релизе. Всего обновили участок магистрали протяженностью более 2,7 километра. "Перед подрядчиком была поставлена сложная задача — провести ремонт в сжатые сроки и с максимальным качеством. За 13 дней он выполнил сложную работу. Город жестко контролировал каждый шаг. Проверяли качество работ и материалов. Наши дорожные строители еще раз показали свою способность решать любые задачи. Петербург продолжает развитие как мегаполис XXI века, где удобный транспорт и качественные дороги — часть повседневной жизни", — сказал Беглов.Чтобы ускорить ремонтные работы, их разбивали на короткие этапы, что позволило проводить только кратковременные остановки движения. В результате весь процесс занял менее двух недель вместо трех месяцев без потери качества. Одновременно с этим обновили покрытие на Казанском, Зеленом и Аничковом мостах и Дворцовом проезде, а также отремонтировали трамвайные пути на перекрестке Невского и Литейного проспектов. На Невском проспекте в местах повышенной нагрузки для усиления дорожной конструкции уложили более 26 тысяч квадратных метров армированной сетки и два слоя асфальта увеличенной толщины. Усиление сделано для увеличения долговечности покрытия. В верхнем слое применялся щебеночно-мастичный асфальтобетон по стандарту SMA-22. Эту технологию применили в Петербурге впервые. Всего обновлено порядка 74 тысяч квадратных метров проезжей части. Ежедневно на Невском работали 275 человек и 150 единиц техники."Невский проспект — наша визитная карточка, наша история. Главная магистраль нашего города. По нему ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей и общественный транспорт. Туристы начинают знакомство с Петербургом именно отсюда. Проспект должен быть в идеальном состоянии", — отметил губернатор. По его словам, планируется также отремонтировать дорожное покрытие Старо-Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского, включая тротуары. Проектирование началось, работы проведут в следующем году.

https://realty.ria.ru/20250826/peterburg-2037649736.html

https://sn.ria.ru/20250731/bilibin-2031898402.html

https://ria.ru/20250824/poezda-2037275744.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, александр беглов, александр невский, общество