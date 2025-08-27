Рейтинг@Mail.ru
Кравцов встретился со школьниками, набравшими 300-400 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 27.08.2025
20:51 27.08.2025
Кравцов встретился со школьниками, набравшими 300-400 баллов на ЕГЭ
Кравцов встретился со школьниками, набравшими 300-400 баллов на ЕГЭ
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов провел встречу со школьниками, которые набрали 300-400 баллов на Едином государственном экзамене 2025 года, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел встречу с выпускниками школ 2025 года, которые по итогам Единого государственного экзамена набрали 300–400 баллов", - говорится в сообщении. Уточняется, что министр обсудил с выпускниками, как проходила подготовка к экзаменам и какие направления ребята выбрали для продолжения обучения. "Сегодня здесь выпускники, набравшие 300-400 баллов, из разных регионов – Москвы, Иркутской, Ростовской, Ярославской, Московской областей. Хочу вас поздравить, ваш упорный труд, поддержка ваших учителей, наставников, родителей привели вас к этому успеху", – отметил Кравцов. На встрече также присутствовала Надежда Яшмолкина из Москвы, которая сдавала четыре экзамена: по математике, русскому языку, физике, информатике – и по всем получила 100 баллов. Она стала единственной выпускницей 2025 года, которая набрала 400 баллов. Яшмолкина рассказала, что секрет ее успеха - в длительной и усердной подготовке совместно с учителями, и посоветовала школьникам, которые готовятся к ЕГЭ, не пропускать уроки в школе и стараться самим разобраться в сложных заданиях.
общество, россия, москва, московская область (подмосковье), сергей кравцов
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов провел встречу со школьниками, которые набрали 300-400 баллов на Едином государственном экзамене 2025 года, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел встречу с выпускниками школ 2025 года, которые по итогам Единого государственного экзамена набрали 300–400 баллов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что министр обсудил с выпускниками, как проходила подготовка к экзаменам и какие направления ребята выбрали для продолжения обучения.
"Сегодня здесь выпускники, набравшие 300-400 баллов, из разных регионов – Москвы, Иркутской, Ростовской, Ярославской, Московской областей. Хочу вас поздравить, ваш упорный труд, поддержка ваших учителей, наставников, родителей привели вас к этому успеху", – отметил Кравцов.
На встрече также присутствовала Надежда Яшмолкина из Москвы, которая сдавала четыре экзамена: по математике, русскому языку, физике, информатике – и по всем получила 100 баллов. Она стала единственной выпускницей 2025 года, которая набрала 400 баллов.
Яшмолкина рассказала, что секрет ее успеха - в длительной и усердной подготовке совместно с учителями, и посоветовала школьникам, которые готовятся к ЕГЭ, не пропускать уроки в школе и стараться самим разобраться в сложных заданиях.
