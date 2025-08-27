https://ria.ru/20250827/rossiya-2037876940.html

Кравцов анонсировал масштабную переподготовку учителей истории

Минпросвещения РФ начнет масштабную переподготовку учителей истории с нового учебного года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ начнет масштабную переподготовку учителей истории с нового учебного года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "С нового учебного года стартует масштабная программа переподготовки учителей истории... С 1 сентября 2026 года все школы нашей страны переходят на единые учебники государственные истории и обществознания", - сказал Кравцов в ходе совещания с членами правительства. С 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для девятых-одиннадцатых классов. Кроме того, с 1 сентября 2025 года российские школьники, которые обучаются в 5-7-ом классах, переходят на новую программу по истории, часы на изучение данного предмета будут увеличены.

