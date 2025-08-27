Рейтинг@Mail.ru
Кравцов анонсировал масштабную переподготовку учителей истории
14:19 27.08.2025 (обновлено: 14:37 27.08.2025)
Кравцов анонсировал масштабную переподготовку учителей истории
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ начнет масштабную переподготовку учителей истории с нового учебного года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "С нового учебного года стартует масштабная программа переподготовки учителей истории... С 1 сентября 2026 года все школы нашей страны переходят на единые учебники государственные истории и обществознания", - сказал Кравцов в ходе совещания с членами правительства. С 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для девятых-одиннадцатых классов. Кроме того, с 1 сентября 2025 года российские школьники, которые обучаются в 5-7-ом классах, переходят на новую программу по истории, часы на изучение данного предмета будут увеличены.
общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ начнет масштабную переподготовку учителей истории с нового учебного года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"С нового учебного года стартует масштабная программа переподготовки учителей истории... С 1 сентября 2026 года все школы нашей страны переходят на единые учебники государственные истории и обществознания", - сказал Кравцов в ходе совещания с членами правительства.
С 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для девятых-одиннадцатых классов. Кроме того, с 1 сентября 2025 года российские школьники, которые обучаются в 5-7-ом классах, переходят на новую программу по истории, часы на изучение данного предмета будут увеличены.
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Система образования Ярославской области готова к началу учебного года
26 августа, 22:34
 
ОбществоРоссияСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
