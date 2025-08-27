Детский омбудсмен Москвы дала рекомендации по выбору одежды для школьников

https://ria.ru/20250827/roditeli-2037890709.html

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская призвала родителей выбирать для школьников верхнюю одежду и рюкзаки со светоотражающими элементами. РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская призвала родителей выбирать для школьников верхнюю одежду и рюкзаки со светоотражающими элементами. "Уважаемые родители, кто ещё не купил осенние и зимние куртки, рюкзаки, выбирая верхнюю одежду и рюкзаки для своих детей, обращайте внимание, чтобы были светоотражающие элементы. У нас в большей степени дети, когда идут в школу, они часто идут по темноте, поэтому это очень важно", - сказала Ярославская во время пресс-конференция на тему: "Новый учебный год: акцент на детской безопасности". Омбудсмен также напомнила столичным родителям о том, что ребенку, который только идет в первый класс, необходимо заранее показать безопасный маршрут от дома до школы. "Возьмите своего ребенка за руку и пройдите весь маршрут от дома до дверей школы и от школы до дверей дома, обращая внимание на пешеходные переходы, на знаки светофора, на припаркованные машины. Несколько раз это надо сделать за руку, даже если вы планируете своего ребенка водить до школы и обратно, бывают разные ситуации... Ваш ребенок не должен растеряться, он должен знать этот безопасный маршрут", - подчеркнула Ярославская.

