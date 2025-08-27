Рейтинг@Mail.ru
Детский омбудсмен Москвы дала рекомендации по выбору одежды для школьников - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 27.08.2025 (обновлено: 16:04 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/roditeli-2037890709.html
Детский омбудсмен Москвы дала рекомендации по выбору одежды для школьников
Детский омбудсмен Москвы дала рекомендации по выбору одежды для школьников - РИА Новости, 27.08.2025
Детский омбудсмен Москвы дала рекомендации по выбору одежды для школьников
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская призвала родителей выбирать для школьников верхнюю одежду и рюкзаки со светоотражающими элементами. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T15:17:00+03:00
2025-08-27T16:04:00+03:00
общество
москва
ольга ярославская
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859048724_0:37:2336:1351_1920x0_80_0_0_c40abe787e2d0397fa410168879bf973.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская призвала родителей выбирать для школьников верхнюю одежду и рюкзаки со светоотражающими элементами. "Уважаемые родители, кто ещё не купил осенние и зимние куртки, рюкзаки, выбирая верхнюю одежду и рюкзаки для своих детей, обращайте внимание, чтобы были светоотражающие элементы. У нас в большей степени дети, когда идут в школу, они часто идут по темноте, поэтому это очень важно", - сказала Ярославская во время пресс-конференция на тему: "Новый учебный год: акцент на детской безопасности". Омбудсмен также напомнила столичным родителям о том, что ребенку, который только идет в первый класс, необходимо заранее показать безопасный маршрут от дома до школы. "Возьмите своего ребенка за руку и пройдите весь маршрут от дома до дверей школы и от школы до дверей дома, обращая внимание на пешеходные переходы, на знаки светофора, на припаркованные машины. Несколько раз это надо сделать за руку, даже если вы планируете своего ребенка водить до школы и обратно, бывают разные ситуации... Ваш ребенок не должен растеряться, он должен знать этот безопасный маршрут", - подчеркнула Ярославская.
https://ria.ru/20241125/vrach-1985497798.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859048724_69:0:2336:1700_1920x0_80_0_0_33efc3df1797a43a7d6d6f4b410d6e03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, ольга ярославская, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Ольга Ярославская, Социальный навигатор, СН_Образование
Детский омбудсмен Москвы дала рекомендации по выбору одежды для школьников

Ярославская призвала родителей покупать детям одежду со светоотражателями

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская призвала родителей выбирать для школьников верхнюю одежду и рюкзаки со светоотражающими элементами.
"Уважаемые родители, кто ещё не купил осенние и зимние куртки, рюкзаки, выбирая верхнюю одежду и рюкзаки для своих детей, обращайте внимание, чтобы были светоотражающие элементы. У нас в большей степени дети, когда идут в школу, они часто идут по темноте, поэтому это очень важно", - сказала Ярославская во время пресс-конференция на тему: "Новый учебный год: акцент на детской безопасности".
Омбудсмен также напомнила столичным родителям о том, что ребенку, который только идет в первый класс, необходимо заранее показать безопасный маршрут от дома до школы.
"Возьмите своего ребенка за руку и пройдите весь маршрут от дома до дверей школы и от школы до дверей дома, обращая внимание на пешеходные переходы, на знаки светофора, на припаркованные машины. Несколько раз это надо сделать за руку, даже если вы планируете своего ребенка водить до школы и обратно, бывают разные ситуации... Ваш ребенок не должен растеряться, он должен знать этот безопасный маршрут", - подчеркнула Ярославская.
Завтрак в школе - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Врач рассказала о наиболее полезном завтраке для школьника
25 ноября 2024, 03:25
 
ОбществоМоскваОльга ЯрославскаяСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала