Путин предложил членам правительства обсудить подготовку к учебному году

Путин предложил членам правительства обсудить подготовку к учебному году - РИА Новости, 27.08.2025

Путин предложил членам правительства обсудить подготовку к учебному году

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду предложил обменяться оперативной информацией и обсудить подготовку к новому учебному...

2025-08-27T14:03:00+03:00

2025-08-27T14:03:00+03:00

2025-08-27T14:08:00+03:00

общество

россия

владимир путин

день знаний — 2025

социальный навигатор

сн_образование

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду предложил обменяться оперативной информацией и обсудить подготовку к новому учебному году. "Я предлагаю в начале, как обычно, обменяться оперативной информацией. Начнем с (министра просвещения РФ – ред.) Сергея Сергеевича Кравцова. Сергей Сергеевич, как идет подготовка к новому учебному году? Совсем немного времени осталось", - сказал Путин. Также в ходе совещания президент попросил доложить об итогах первого в XXI веке Всероссийского педагогического съезда, который прошел 19 августа в национальном центре "Россия".

россия

