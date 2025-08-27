https://ria.ru/20250827/putin-2037871442.html
Путин предложил членам правительства обсудить подготовку к учебному году
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду предложил обменяться оперативной информацией и обсудить подготовку к новому учебному году. "Я предлагаю в начале, как обычно, обменяться оперативной информацией. Начнем с (министра просвещения РФ – ред.) Сергея Сергеевича Кравцова. Сергей Сергеевич, как идет подготовка к новому учебному году? Совсем немного времени осталось", - сказал Путин. Также в ходе совещания президент попросил доложить об итогах первого в XXI веке Всероссийского педагогического съезда, который прошел 19 августа в национальном центре "Россия".
