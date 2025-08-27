https://ria.ru/20250827/prognoz-2037926193.html

"Никто не был готов к такому": синоптики дали прогноз на сентябрь

"Никто не был готов к такому": синоптики дали прогноз на сентябрь - РИА Новости, 27.08.2025

"Никто не был готов к такому": синоптики дали прогноз на сентябрь

Первые дни осени, по словам синоптиков, обещают быть обманчиво спокойными. Россияне смогут насладиться мягким теплом, кое-где задержится и редкое для последних... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T19:00:00+03:00

2025-08-27T19:00:00+03:00

2025-08-27T19:37:00+03:00

санкт-петербург

россия

новосибирск

gismeteo

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901322147_0:299:2793:1870_1920x0_80_0_0_34ba28e6e0be6364579fe9ebc7d09e92.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Первые дни осени, по словам синоптиков, обещают быть обманчиво спокойными. Россияне смогут насладиться мягким теплом, кое-где задержится и редкое для последних лет бабье лето. Но есть один момент, который все может испортить.По словам синоптиков, комфорт продлится недолго. Уже к середине сентября страну ждет резкий погодный перелом, который метеорологи называют одним из самых ощутимых за последние годы.Ни дня без шапкиСентябрь традиционно дарит жителям многих регионов короткое послевкусие лета. Центральная Россия начало месяца встретит теплом и относительной стабильностью.На Северо-Западе, включая Санкт-Петербург, ожидаются дожди, но температура удержится на уровне 15-17 градусов. Даже в Сибири, где холода обычно приходят стремительно, в первой половине сентября сохранится аномально теплая погода — до +20 днем, что значительно выше нормы.Но после 15-го числа все изменится. Как отмечают эксперты Gismeteo, наступит резкое похолодание, которое затронет почти всю территорию России.В Сибири температурные качели окажутся особенно заметными. В Новосибирске днем будет не выше +5 градусов, а ночные показатели впервые этой осенью опустятся ниже нуля. Жителей ждут морозные и серые дни, когда теплые куртки и шапки станут необходимостью. Такой режим сохранится примерно неделю.Только к 24-25 сентября температура снова поднимется до +15-16 градусов и наступит относительное потепление.А в Петербурге к середине месяца воздух прогреется лишь до +9 градусов. Дожди станут чаще и продолжительнее, а ветер с Финского залива усилит ощущение холода. Улицы накроет промозглая сырость, и город окончательно перейдет в осенний ритм.Удар по здоровью и настроениюАналогичная ситуация ожидается и в других регионах. Центральная часть России ощутит на себе холодные волны, которые принесут резкие перепады температур. Там, где в начале сентября были комфортные +20, через пару недель столбики термометров упадут почти вдвое. Даже на Дальнем Востоке, где сентябрь обычно радует теплом, прогнозируются аномально низкие показатели.Резкое похолодание может сказаться не только на повседневной жизни, но и на здоровье. Медики уже сейчас предупреждают: организм тяжело переносит такие климатические перепады.В первую очередь, как отмечают эксперты в материале Lenta.ru, страдает сердечно-сосудистая система. Когда температура за окном резко падает, сосуды вынуждены постоянно сужаться и расширяться — это становится дополнительной нагрузкой для сердца. Именно в такие периоды чаще фиксируются гипертонические кризы и даже инсульты.Не остаются в стороне и хронические заболевания. Осень традиционно приносит с собой обострения артритов, радикулитов и других болезней, которые особенно чувствительны к холоду и влажности.На психоэмоциональное состояние погода тоже оказывает влияние. Недостаток солнечного света и промозглые дожди способствуют появлению апатии, упадка сил и так называемой сезонной хандры. Человек становится сонливым, раздражительным, быстрее устает.К тому же ослабляется иммунитет: организм хуже сопротивляется вирусам, а значит, растет риск простуд и инфекционных заболеваний.Врачи советуют готовиться заранее: укреплять иммунитет, одеваться по погоде, включить в рацион витамины и теплые напитки. Особое внимание стоит уделить детям и пожилым людям — именно они наиболее уязвимы к погодным стрессам.Рацион должен включать больше овощей, фруктов и витаминов, чтобы организм получил все необходимые элементы для защиты от простуд. Одеваться лучше многослойно, чтобы не мерзнуть на улице и не перегреваться в помещении.Как можно справиться с хандрой?Не менее важен режим сна. Ложиться и вставать в одно и то же время — простое правило, которое помогает легче переносить сокращение светового дня. А регулярная физическая активность, будь то прогулка, йога или легкая тренировка, помогает справляться с хандрой и сохранять бодрость.И конечно, нельзя забывать о свете и тепле. Осенью особенно важно ловить каждый солнечный луч, а дома создавать уют: включать теплый светильник, заваривать ароматный чай, наполнять пространство комфортом. Тогда осень перестанет казаться тяжелым временем, а станет возможностью для перезагрузки и заботы о себе.Метеорологи предупреждают: середина сентября станет испытанием для дачников и тех, кто еще не завершил сезонные работы.Первые заморозки могут погубить оставшийся урожай, поэтому стоит заранее убрать с грядок овощи и фрукты. Горожанам рекомендуется достать теплую одежду и проверить системы отопления в домах.

санкт-петербург

россия

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, новосибирск, gismeteo