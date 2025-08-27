Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с правительством подготовку к учебному году и экономику - РИА Новости, 27.08.2025
13:43 27.08.2025 (обновлено: 16:04 27.08.2025)
Путин обсудил с правительством подготовку к учебному году и экономику
Путин обсудил с правительством подготовку к учебному году и экономику - РИА Новости, 27.08.2025
Путин обсудил с правительством подготовку к учебному году и экономику
Владимир Путин обсудил с членами правительства подготовку к новому учебному году и ситуацию в российской экономике. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с членами правительства подготовку к новому учебному году и ситуацию в российской экономике.Основные заявления — в материале РИА Новости.О подготовке к учебному году&quot;Вы дали задачу построить 1300 школ, их введено на 377 больше — 1677. А это более одного миллиона новых мест для школьников&quot;.О федеральном бюджете и экономике"Сейчас готовим предложения по наполнению бюджета необходимыми финансовыми ресурсами, чтобы все задачи по выполнению социальных обязательств перед людьми, по реализации национальных целей развития были обеспечены необходимыми ресурсами"."Мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики. &lt;...&gt; Темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5 процента".О ситуации в обрабатывающей промышленности &quot;Относительно результатов года оптимизм достаточно сдержанный, пока прогноз роста обрабатывающей промышленности на уровне двух с половиной — трех процентов сохраняется&quot;.О работе энергосистемы&quot;Благодаря заблаговременно проведенной работе энергосистема России уверенно прошла пиковые нагрузки &lt;...&gt; и промышленность не почувствовала на себе никаких проблем, &lt;...&gt; продолжала работать в штатном режиме&quot;.О развитии туризма
Путин проводит совещание с членами правительства о готовности школ к началу учебного года
Путин провел совещание с членами правительства, среди обсуждаемых тем – готовность школ к началу учебного года
2025-08-27T13:43
true
PT1M59S
Кравцов рассказал Путину, как российский школьник обыграл искусственный интеллект
Кравцов рассказал Путину, как российский школьник обыграл искусственный интеллект
2025-08-27T13:43
true
PT0M25S
Путин поинтересовался у Мантурова состоянием российской экономики
Путин обсудил с кабмином ключевую ставку и состояние российской экономики.
2025-08-27T13:43
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037871319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9267b744d1e9766a6863068b8954f16.jpg
1920
1920
true
политика, россия, владимир путин, сергей кравцов, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), социальный навигатор, сн_образование
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Социальный навигатор, СН_Образование
Путин обсудил с правительством подготовку к учебному году и экономику

Путин провел в Кремле совещание с правительством

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с членами правительства подготовку к новому учебному году и ситуацию в российской экономике.
Основные заявления — в материале РИА Новости.
12 августа, 19:01

О подготовке к учебному году

  • Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, при подготовке к новому учебному году отдельное внимание уделили приграничным и новым российским регионам, в приоритете — меры безопасности.
  • Первого сентября за парты сядут 17,7 миллиона школьников, из них 1,5 миллиона первоклассников.
  • Откроются 43 новые школы.
  • После капитального ремонта возобновят работу 670 школ, 41 детский сад и 22 колледжа.
«

"Вы дали задачу построить 1300 школ, их введено на 377 больше — 1677. А это более одного миллиона новых мест для школьников".

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов
Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения
  • Министр также коснулся итогов прошедшего учебного года. По его словам, наблюдается значительный рост выпускников, сдающих профильную математику, — на 12 процентов, физику — на десять, химию, биологию и информатику — в среднем на порядка шести процентов.
  • Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в новом учебном году в российских вузах будут обучаться около пяти миллионов студентов.
  • Самые популярные направления — инженерное дело, медицина и педагогика.
  • Правительство готовит ко Дню учителя проект указа об утверждении стратегии развития образования на период до 2036-го с перспективой до 2040 года.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Чернышенко назвал главные вызовы, стоящие перед системой образования
19 августа, 12:27

О федеральном бюджете и экономике

  • Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, в середине сентября правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2026-2028 годы.
«
"Сейчас готовим предложения по наполнению бюджета необходимыми финансовыми ресурсами, чтобы все задачи по выполнению социальных обязательств перед людьми, по реализации национальных целей развития были обеспечены необходимыми ресурсами".
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Антон Силуанов
Глава Минфина
  • Путин одобряет подход правительства к поддержанию сбалансированности бюджета.
  • Силуанов также рассказал о темпах роста ВВП в этом году.
«
"Мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики. <...> Темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5 процента".
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Антон Силуанов
Глава Минфина

О ситуации в обрабатывающей промышленности

  • Путин обратил внимание, что сейчас среди экспертов, в правительстве и Центробанке идут дискуссии по поводу ключевой ставки и положения дел в промышленности.
  • По словам вице-премьера Дениса Мантурова, дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ будет ускорять рост и обеспечит восстановление обрабатывающих отраслей промышленности.
  • По итогам прошедших месяцев 2025-го рост этой отрасли составил 4,2 процента. Основные драйверы — транспортное машиностроение, радиоэлектроника, фармацевтика и ОПК.
«

"Относительно результатов года оптимизм достаточно сдержанный, пока прогноз роста обрабатывающей промышленности на уровне двух с половиной — трех процентов сохраняется".

Денис Мантуров во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву
Денис Мантуров
Вице-премьер

О работе энергосистемы

  • Путин отметил, что вторая часть лета в этом году была достаточно жаркой, энергосистема пережила пиковые нагрузки.
  • Как заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев, рост пиковых нагрузок происходит каждый год: на юге — на один процент, на востоке — на пять.
«

"Благодаря заблаговременно проведенной работе энергосистема России уверенно прошла пиковые нагрузки <...> и промышленность не почувствовала на себе никаких проблем, <...> продолжала работать в штатном режиме".

Министр энергетики Сергей Цивилев на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Правительства РФ
Сергей Цивилев
Глава Минэнерго
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В России обновят определение объема передачи электроэнергии
11 августа, 19:43

О развитии туризма

  • По словам министра экономического развития Максима Решетникова, иностранные туристы все чаще путешествуют по России. В июне их поток вырос на 18 процентов.
  • На это повлияли упрощение визового режима, увеличение числа прямых рейсов с дружественными странами, а также программа продвижения российского туризма за рубежом Discover Russia, запущенная в прошлом году.
  • Глава ведомства также напомнил, что владельцы и управляющие средствами размещения должны до 1 сентября пройти процедуру самооценки.
Остров Сахалин. Татарский пролив - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
На Дальнем Востоке возродят круизный туризм
29 июля, 14:19
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинСергей КравцовАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
