Путин обсудил с правительством подготовку к учебному году и экономику
Путин провел в Кремле совещание с правительством
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с членами правительства подготовку к новому учебному году и ситуацию в российской экономике.
Основные заявления — в материале РИА Новости.
О подготовке к учебному году
- Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, при подготовке к новому учебному году отдельное внимание уделили приграничным и новым российским регионам, в приоритете — меры безопасности.
- Первого сентября за парты сядут 17,7 миллиона школьников, из них 1,5 миллиона первоклассников.
- Откроются 43 новые школы.
- После капитального ремонта возобновят работу 670 школ, 41 детский сад и 22 колледжа.
«
"Вы дали задачу построить 1300 школ, их введено на 377 больше — 1677. А это более одного миллиона новых мест для школьников".
- Министр также коснулся итогов прошедшего учебного года. По его словам, наблюдается значительный рост выпускников, сдающих профильную математику, — на 12 процентов, физику — на десять, химию, биологию и информатику — в среднем на порядка шести процентов.
- Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в новом учебном году в российских вузах будут обучаться около пяти миллионов студентов.
- Самые популярные направления — инженерное дело, медицина и педагогика.
- Правительство готовит ко Дню учителя проект указа об утверждении стратегии развития образования на период до 2036-го с перспективой до 2040 года.
О федеральном бюджете и экономике
- Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, в середине сентября правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2026-2028 годы.
«
"Сейчас готовим предложения по наполнению бюджета необходимыми финансовыми ресурсами, чтобы все задачи по выполнению социальных обязательств перед людьми, по реализации национальных целей развития были обеспечены необходимыми ресурсами".
- Путин одобряет подход правительства к поддержанию сбалансированности бюджета.
- Силуанов также рассказал о темпах роста ВВП в этом году.
«
"Мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики. <...> Темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5 процента".
О ситуации в обрабатывающей промышленности
- Путин обратил внимание, что сейчас среди экспертов, в правительстве и Центробанке идут дискуссии по поводу ключевой ставки и положения дел в промышленности.
- По словам вице-премьера Дениса Мантурова, дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ будет ускорять рост и обеспечит восстановление обрабатывающих отраслей промышленности.
- По итогам прошедших месяцев 2025-го рост этой отрасли составил 4,2 процента. Основные драйверы — транспортное машиностроение, радиоэлектроника, фармацевтика и ОПК.
«
"Относительно результатов года оптимизм достаточно сдержанный, пока прогноз роста обрабатывающей промышленности на уровне двух с половиной — трех процентов сохраняется".
О работе энергосистемы
- Путин отметил, что вторая часть лета в этом году была достаточно жаркой, энергосистема пережила пиковые нагрузки.
- Как заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев, рост пиковых нагрузок происходит каждый год: на юге — на один процент, на востоке — на пять.
«
"Благодаря заблаговременно проведенной работе энергосистема России уверенно прошла пиковые нагрузки <...> и промышленность не почувствовала на себе никаких проблем, <...> продолжала работать в штатном режиме".
О развитии туризма
- По словам министра экономического развития Максима Решетникова, иностранные туристы все чаще путешествуют по России. В июне их поток вырос на 18 процентов.
- На это повлияли упрощение визового режима, увеличение числа прямых рейсов с дружественными странами, а также программа продвижения российского туризма за рубежом Discover Russia, запущенная в прошлом году.
- Глава ведомства также напомнил, что владельцы и управляющие средствами размещения должны до 1 сентября пройти процедуру самооценки.
