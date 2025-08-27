https://ria.ru/20250827/pravitelstvo-2037859885.html

Путин обсудил с правительством подготовку к учебному году и экономику

Путин обсудил с правительством подготовку к учебному году и экономику - РИА Новости, 27.08.2025

Путин обсудил с правительством подготовку к учебному году и экономику

27.08.2025

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с членами правительства подготовку к новому учебному году и ситуацию в российской экономике.Основные заявления — в материале РИА Новости.О подготовке к учебному году"Вы дали задачу построить 1300 школ, их введено на 377 больше — 1677. А это более одного миллиона новых мест для школьников".О федеральном бюджете и экономике"Сейчас готовим предложения по наполнению бюджета необходимыми финансовыми ресурсами, чтобы все задачи по выполнению социальных обязательств перед людьми, по реализации национальных целей развития были обеспечены необходимыми ресурсами"."Мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики. <...> Темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5 процента".О ситуации в обрабатывающей промышленности "Относительно результатов года оптимизм достаточно сдержанный, пока прогноз роста обрабатывающей промышленности на уровне двух с половиной — трех процентов сохраняется".О работе энергосистемы"Благодаря заблаговременно проведенной работе энергосистема России уверенно прошла пиковые нагрузки <...> и промышленность не почувствовала на себе никаких проблем, <...> продолжала работать в штатном режиме".О развитии туризма

Путин проводит совещание с членами правительства о готовности школ к началу учебного года Путин провел совещание с членами правительства, среди обсуждаемых тем – готовность школ к началу учебного года 2025-08-27T13:43 true PT1M59S

Кравцов рассказал Путину, как российский школьник обыграл искусственный интеллект Кравцов рассказал Путину, как российский школьник обыграл искусственный интеллект 2025-08-27T13:43 true PT0M25S

Путин поинтересовался у Мантурова состоянием российской экономики Путин обсудил с кабмином ключевую ставку и состояние российской экономики. 2025-08-27T13:43 true PT0M20S

